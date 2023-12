Colpo di scena al Grande Fratello tra due concorrenti maschi, che sembrano sempre più vicini. E ora è pure spuntato un dettaglio hot che sta lasciando tutti senza parole. Uno dei due sarebbe stato sgamato definitivamente, come ha fatto sapere l’utente che ha diffuso online la foto ‘incriminata’. C’è stata una doccia ed ecco che è successo qualcosa di molto particolare. In tanti stanno adesso letteralmente sognando ad occhi aperti.

Nella casa del Grande Fratello c’è chi è convinto che tra questi due concorrenti maschi possa nascere del tenero e il dettaglio hot dopo la doccia confermerebbe tutto. Ovviamente non possiamo darlo per certo, ma a fare rumore sono state soprattutto alcune parole di uno di loro, che ha ammesso di aver baciato un uomo seppur per lavoro: “A recitazione ho dovuto baciare un mio amico. Per fortuna aveva due occhi azzurri bellissimi”.

Grande Fratello, tra i due concorrenti maschi spunta il dettaglio hot in doccia

E questo gieffino ha poi concluso così il suo discorso: “Sentivo la barbetta e pensavo ‘guarda gli occhi’. Questa è l’unica volta che mi è successo”. Eppure, nonostante queste dichiarazioni al Grande Fratello, che non fa immaginare interessi omosessuali, è spuntata fuori una voce su questi due concorrenti maschi. Anche perché sarebbe accaduto qualcosa di hot sotto la doccia, in particolare uno ha avuto una reazione spontanea.

Ci riferiamo a Vittorio Menozzi e Federico Massaro, infatti in tanti stanno sperando che possano legarsi. Ma a quanto pare, come ricordato dal sito Novella 200, entrambi avrebbero interesse esclusivamente verso il sesso femminile. Però c’è un’immagine che sta facendo parlare, infatti Vittorio dopo aver fatto la doccia vicino all’altro gieffino, ha avuto un gonfiore sotto il suo costume, che avrebbe fatto immaginare ai telespettatori qualche momento di eccitazione. Ma potrebbe essere anche la piega del costume.

E c’è anche chi ha scritto: “Tanta roba, gliel’ho visto”. Quindi, occhi puntati sulla parte molto privata di Vittorio, ma non sappiamo se davvero sia successo per la doccia oppure se è stata una reazione molto naturale.