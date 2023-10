Gelo a Diario del giorno nella giornata in cui Giorgia Meloni ha ufficializzato la fine della relazione con Andrea Giambruno, suo compagno da dieci anni e padre della figlia Ginevra. “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto” ha scritto questa mattina, 20 ottobre, la premier Giorgia Meloni su Instagram.

L’addio è arrivato dopo due servizi mandati in onda da Striscia la Notizia in cui Andrea Giambruno si lascia andare a battute sessiste e poco eleganti. parla di rapporti a tre, fa avances alla collega e pronuncia frasi decisamente fuoriluogo per un posto di lavoro. Senza contare che, fino a oggi, era un uomo impegnato e padre di famiglia.

Diario del giorno, gelo per la domanda su Andrea Giambruno

“Mi è dispiaciuto vederti un po’… Se una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima, è incredibile”, dice Giambruno nel fuorionda mandato in onda da Striscia la Notizia. E ancora, “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”.”Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”. Poi l’audio prosegue. “Come amore? Sai che io e … abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu… Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome”.

Oltre a essere il compagno della premier Giorgia Meloni è anche giornalista e conduttore della trasmissione in onda nel primo pomeriggio su Rete 4 e nella prima puntata dopo l’addio della coppia si sono vissuti momenti di gelo. A creare scompiglio in apertura di programma il direttore del Foglio Claudio Cerasa. Rivolgendosi al conduttore Luigi Galluzzo, sostituto proprio di Andrea Giambruno, il giornalista ha chiesto: “Non posso non togliermi un dente visto che voi siete timidi, umili e riservati. Però oggi al centro della giornata c’è anche qualcosa che riguarda voi e il conduttore che è stato fino a ieri nella vostra trasmissione”.

“Avrei voluto fare io qualche domanda a lui essendo al centro del diario della giornata, ma vi chiedo: Andrea Giambruno è stato sospeso, licenziato o rimosso? Lo rivedremo o no? Una domanda che non riguarda solo un pettegolezzo, ma che ha un rilievo pubblico. Prima di rispondere alla vostra domanda, mi permetto per una volta di fare io una domanda a voi”, è stata l’entrata a gamba tesa del direttore del Figlio. In studio è calato il gelo e il conduttore Luigi Galluzzo, rivolgendosi a Cerasa, ha risposto: “Io rispondo che oggi conduco io, la prossima settimana si vedrà”. Dopo l’annuncio di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno è stato sospeso da Mediaset.