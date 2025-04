“È successa una cosa spiacevole”. Chiara Cainelli rompe finalmente il silenzio. LDa giorni i fan aspettavano una dichiarazione da parte della terza classificata del Grande Fratello, ma nulla. Dopo la finale, infatti, Chiara è letteralmente scomparsa dai radar: tutti muti i suoi profili social. Le uniche informazioni che la riguardavano sono arrivate da Alfonso D’Apice, che dopo averla riabbracciata ha spiegato in diretta di voler proteggere la loro relazione dagli occhi del mondo.

Poco fa, per la prima volta, Chiara ha voluto parlare direttamente al pubblico del Grande Fratello che l’ha seguita in questi mesi. E lo ha fatto da sola. “Eccomi qua”, ha esordito. Di lei si può dire che è stata una rivelazione per tutti all’interno della Casa. I suoi detrattori l’avevano ribattezzata ‘ChiaraChi’, ma alla fine si è presa la sua rivincita arrivando addirittura sul podio davanti a concorrenti molto più ‘blasonati’.

“Una cosa brutta, purtroppo…”. In video e da sola: Chiara del Grande Fratello rompe il silenzio

“Ciao a tutti, come state? Scusate l’assenza, eccomi, sono tornata – annuncia CHiara in un video -. Purtroppo il rientro a casa non è stato dei migliori. C’è stata una piccola parentesi spiacevole”, ha raccontato Chiara. Come noto, infatti, la cubista di Trento ha denunciato ai carabinieri di essere stata vittima di un furto in casa, a Trento, con tanto di aggressione da parte di due ragazze. “In questi giorni ho preferito godermi la mia famiglia e farmi coccolare”, ha aggiunto.

Dopo la finale, Alfonso è sempre stato vicino a lei. Adeso si trovano a Napoli, insieme, a casa di lui e mamma Maria. “Volevo ringraziare tutti per l’accoglienza che ho ricevuto, per le sorprese, per tutto il supporto che ho avuto. Grazie a tutte le persone che mi hanno scritto e sostenuta in questo percorso. Non avrei mai immaginato di ricevere così tanto affetto, anche da così lontano: Spagna, Portogallo, Brasile… Amici brasiliani, grazie di tutto, davvero. Siete stati fantastici, non mi sarei mai aspettata tanto amore e calore”.

Sul suo silenzio social erano circolate varie voci, ma Chiara ha voluto tranquillizzare tutti: “Il mio silenzio era solo la necessità di staccare un po’ la spina. Sto iniziando a leggervi ora. Ora sono tornata e attiva sui social. Non vedo l’ora di condividere con voi tutto questo affetto che mi state dimostrando. Voglio davvero ringraziare ancora tutte le persone che mi hanno sostenuto”.

Per Chiara si avvicina anche un giorno speciale: il 9 aprile sarà il suo compleanno. E sui social in tanti si chiedono come festeggerà la giornata e soprattutto quali ex concorrenti inviterà. Sarà un banco di prova per vedere se le amicizie nate nella Casa sono destinate a durare anche dopo la fine del reality.