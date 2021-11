“Cornuto e fallito, una me***”. GF Vip 6, caos fuori dalla casa: Alex Belli in lacrime

Alex Belli è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Modello e attore con una lunga esperienza nei reality show – dopo Ballando con le stelle, l’Isola dei Famosi e Temptation Island Vip, è entrato nel case del programma condotto da Alfonso Signorini – Alex Belli ha intrecciato un profondo rapporto con Soleil Sorge, influencer italo americana nota al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne, l’Isola dei Famosi e Pechino Express.

Durante la sedicesima puntata del GF Vip 6 Delia Duran, moglie di Alex Belli, è entrata per avere un chiarimento con Soleil Sorge, che nella casa ha intrecciato un rapporto molto profondo con l’attore. La Duran è partita all’attacco e lo scontro con l’influencer è stato durissimo.

GF Vip 6, urla fuori dalla casa contro Alex Belli

La moglie di Alex Belli l’ha accusata di essere andata oltre a quella che può essere considerata un’amicizia tra uomo e donna dandole anche della gatta morta. Dopo lo scontro l’attore di Centovetrine ha fatto marcia indietro e dopo gli abbracci e i baci ha spiegato a Sophie Codegoni: “Io in quel bacio lì non ho sentito nulla. Ho sentito il game e basta, ma non ho sentito nessun sentimento. Lì è la prova del 9. I baci cinematografici sono serviti come prova del fatto che siamo amici. Noi ridiamo, scherziamo, siamo complici, ma finisce lì”.





Ieri sera fuori dalla casa La Regina di Roma ha voluto mettere in guardia Soleil Sorge da Alex Belli: “Soleil accanna Alex, sta a fa Centovetrine, devi stare lontana da Alex. E tu Alex sei un cornuto nato, una me**a, un fallito. Sole allontanati da quello, sei l’orgoglio de tutti noi. Davvero Sole sei tutti noi. Belli sei un vero cornuto, CentoVetrine è finito. Sei lo schifo degli schifi“, ha detto qualcuno appostato fuori dalle mura della casa di Cinecittà.

“Se siete delle infami dentro la casa del GF e non dite nulla a Soleil, la Regina de Roma riparte. Torno fuori a urlare fuori esclusivamente per Soleil. Continuate a non dirle nulla, che vi smaschero che siete una massa di false e bugiarde, falsone, bugiardone. Brave che non dite nulla, ma la notte è lunga e Soleil si sveglierà e io urlerò. Vedrete che torno. Alex ormai fa il CentoFratello non il GFVip. Quel falsone che non è altro. E non ce l’ho soltanto con lui, ma con il resto della casa che mente a Soleil“. Soleil e Alex Belli sono stati avvisati da Jessica Selassié e l’attore è scoppiato in lacrime.