“Oggi, tutti insieme per la prima volta in assoluto. A vedere se il bimbo/a sta bene nel pancino di mamma con il nostro dottore del cuore, come a casa, con una melodia perfetta. Non pensavo il mio cuore fosse capace di amare ancora una volta così tanto. Ti aspettiamo baby 4“. Così la coppia vip ha annunciato l’arrivo del quarto figlio. Un annuncio con un video in cui tutta la famiglia dal ginecologo.

Stiamo parlando di Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo. Quando i due hanno deciso di partecipare a “Temptation Island” erano fidanzati da 3 anni. Alessandra, 21 anni, insegnante di Zumba, Emanuele, 33 anni, proprietario di un solarium. Entrambi sono di Napoli. È stata lei a scrivere per partecipare al programma.

Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo di nuovo genitori

Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo si sono conosciuti al solarium di proprietà di Emanuele, lei era una sua cliente. In quel periodo erano entrambi fidanzati con altre persone. Lui, dopo essersi lasciato, decide di contattarla per chiederle di collaborare nel suo solarium. Dopo l’esperienza a Temptation Island i due si sono sposati e hanno avuto ben tre figli. Una famiglia che tra qualche mese si allargherà di nuovo.

Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo sono diventati genitori l’ultima volta quasi du anni fa di Adria Maria. La figlia maggiore Beatrice Emma ha sei anni ed Enea, ad oggi l’unico maschietto di casa, ne ha 4. “Non pensavo il mio cuore fosse capace di amare ancora una volta così tanto”, ha scritto l’ex protagonista di Temptation Island.

L’annuncio vero e proprio della coppia vip è arrivato qualche settimana fa: “Oggi mi hanno donato 4 margherite. Beatrice La primogenita ,Enea il secondogenito ed Adrietta l’ultima. Si è aggiunto anche il papà ,me ne ha consegnata un’altra. Fiore dopo fiore arriva la primavera. Ed io sono pronta a custodirne un altro nel mio pancione. Oggi sono entrata nel terzo mese. – avevano scritto Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo – Comincia un nuovo viaggio. Non vedo l’ora di potervi raccontare ogni dettaglio. La nostra famiglia si allarga ancora. Baby 4 ti aspettiamo”.