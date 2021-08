“Non ci saranno più”. Rivoluzione Mediaset, dopo 20 anni l’addio della storica coppia

Televisione italiana, tempo di nuova aria in vista per i palinsesti del piccolo schermo. Tante le novità in vista di una ripresa dei lavori a partire da questo autunno, ma tra contratti rinnovati e conferme, il pubblico italiano potrà notare che non tutti saranno presenti all’appello.

Alcuni dei volti più noti che il pubblico italiano ha amato e apprezzato da diverso tempo potrebbero non esserci. E riecheggia nell’aria anche quanto affermato dal vicepresidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi che in conferenza stampa è apparso comunque molto soddisfatto dei risultati ottenuti dalle reti del Biscione.

“E’ stato un anno complicatissimo anche per Mediaset. Dopo l’arrivo del Covid abbiamo avuto paura, ma abbiamo trovato uno spirito di squadra e una capacità di decidere e agire che mi ha sorpreso. Abbiamo chiuso il 2020 molto al di sopra delle nostre aspettative. Abbiamo trovato nuove efficienze un po’ ovunque”.





“Da quest’anno, così complicato e terribile, usciremo facendo di un male un bene. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. La strategia: più prodotto italiano e made in Mediaset. Abbiamo avuto un anno di passaggio causa Covid, ma siamo ripartiti alla grande e in autunno daremo una bella prova di quanto prodotto pensiamo debba essere fatto”.

Ma i cambiamenti annunciati restano comunque una verità. Dall’allontanamento di Alessia Marcuzzi, all’addio di Ficarra e Picone da Striscia la Notizia, e ancora il tanto discusso ridimensionamento dei salotti di Barbara D’urso a partire da Domenica Live e Live-Non è la D’Urso.

Arisa non siederà alla cattedra dei professori di Amici, né Al Bano e la figlia occuperanno il posto a The Voice Senior. E ancora Elisa Isoardi, ma anche Caterina Balivo assenti. E a proposito della storica coppia Ficarra e Picone, nessuna tensione ma come affermato dai diretti interessati “solo voglia di rimescolare le carte”. Insomma le sorprese non si lasceranno attendere, non credete anche voi?