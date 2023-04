Temptation Island, arriva il quarto figlio per una coppia storica del programma. “Baby 4”, lo chiama lei nel post di annuncio che dopo poco è stato assalito da like e congratulazioni da parte dei fan. La bella notizia è arrivata il giorno di Pasquetta, con un tenere video a cui partecipa tutta la famiglia e una lunga didascalia per rendere nota la nuova dolce attesa.

Dopo Beatrice, Adria ed Enea ci sarà un nuovo fiocco da appendere alla porta di casa degli ex Temptation Island: lei è da poco entrata nel terzo mese di gravidanza. “Oggi mi hanno donato 4 margherite – si legge nel post – Beatrice La primogenita, Enea il secondogenito ed Adrietta l’ultima. Si è aggiunto anche il papà, me ne ha consegnata un’altra”.

Leggi anche: “Dobbiamo dirlo”. Temptation Island, decisione definitiva di Mediaset: la notizia è arrivata poco fa





Temptation Island, in arrivo il quarto figlio per la coppia

“Fiore dopo fiore arriva la primavera. Ed io sono pronta a custodirne un altro nel mio pancione. Oggi sono entrata nel terzo mese. Comincia un nuovo viaggio. Non vedo l’ora di potervi raccontare ogni dettaglio. La nostra famiglia si allarga ancora Baby 4 ti aspettiamo”, scrive ancora Alessandra De Angelis.

Lei ed Emanuele D’Avanzo hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 pronto a tornare quest’estate. Un percorso ‘tortuoso’ ma che ha avuto il suo happy ending, tanto una volta usciti dall’Is Morus Relais hanno deciso di convolare a nozze. Il matrimonio è stato celebrato nel 2016.

Poi, l’anno successivo, è arrivata Beatrice, la primogenita di Emanuele e Alessandra. Nel 2019 il fiocco celeste con l’arrivo di Enea e nel 2021 è arrivata la piccola Adria Maria. Ora c’è una futura nuova attesa da festeggiare, in attesa che gli ex protagonisti di Temptation Island rivelino altri dettagli ai fan.