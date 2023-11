Una terribile notizia ha sconvolto il mondo della televisione, in lutto per la morte della conduttrice. La donna era anche incinta e stava per vivere il momento più bello della sua vita, invece il destino è stato orribile e se n’è andata via per sempre. Aveva solamente 38 anni e poco più di un mese fa aveva postato una bellissima immagine di lei in dolce attesa. Era al quinto mese di gravidanza ed era ormai pronta ad accogliere il secondo figlio, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

La televisione è in lutto per la sua morte, così come ovviamente i familiari della sfortunatissima conduttrice incinta. A dirle addio soprattutto suo marito, che dovrà adesso essere in grado da solo di far crescere nel migliore dei modi il primo ed unico figlio Theo. Proprio la famiglia della 38enne ha riferito nei minimi dettagli cosa è capitato alla presentatrice tv e per quale motivo la sua esistenza si è spenta così prematuramente.

Televisione in lutto per la morte della conduttrice: era incinta di 5 mesi

La cosa più assurda è che lei era apparsa in televisione per lavorare fino a due giorni prima del decesso. Il lutto per la morte di questa conduttrice incinta di 5 mesi ha lasciato tutti sconvolti. I suoi parenti hanno fatto sapere: “Lei è stata ricoverata lunedì 20 novembre per insufficienza respiratoria. Era incinta di 23 settimane, la sua salute è peggiorata in fretta, così in fretta che lei e il bambino non sono riusciti a sopravvivere”. I funerali hanno avuto luogo il 22 novembre nella città brasiliana di Guaratinguetà.

La conduttrice si chiamava Elaine Santos ed era originaria appunto del Brasile. Ha lavorato per 15 anni nell’emittente tv Canção Nova ed era apprezzatissima dai telespettatori. Questa crisi respiratoria non le ha dato scampo, scioccando tutti. Avrebbe avuto precisamente una polmonite improvvisa, che l’ha fatta aggravare in poco tempo e non è bastato nemmeno il suo ricovero in rianimazione, infatti il suo cuore ha smesso di battere e i medici hanno constatato la sua morte.

Tre anni fa Elaine Santos aveva perso un figlio, avendo avuto un aborto spontaneo e un’emorragia molto seria. Il bimbo che sarebbe nato adesso avrebbe preso il nome di Rafael, ma purtroppo non ha mai visto la luce.