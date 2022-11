Notizia choc per il noto conduttore tv e per i suoi fan. Una diagnosi terribile sopraggiunge nella vita della star, in seguito alla scoperta della grave malattia. Purtroppo il cancro ai polmoni si è diffuso, raggiungendo anche il cervello. Sarebbe stato lui stesso a condividere la dolorosa notizia del cancro ormai terminale.

Jonnie Irwin ha un tumore terminale. Per il noto presentatore del programma televisivo “A Place in the Sun” la diagnosi è giunta e non darebbe scampo. Lo avrebbe annunciato Jonnie in persona ai microfoni di Hello. Appena 48 anni, volto celebre sul piccolo schermo, ma nella sua vita anche una grande passione e l’amore infinito per la moglie Jessica Holmes, 40 anni, e i loro tre figli: Rex e i gemelli Rafa e Cormac.

Jonnie Irwin ha un tumore terminale: “Solo 6 mesi di vita…”

Solo oggi la star ha deciso di rompere il silenzio e spiegare a tutti come stanno realmente le cose. Jonnie Irwin e la dura lotta contro il cancro dal 2020: purtroppo al presentatore di A Place in the Sun e di Escape to the Country, il cancro terminale sembra concedere solo 6 mesi di vita: “Non so quanto tempo mi resta, potrei avere 6 mesi di vita, ma cerco di rimanere positivo e il mio atteggiamento è che sto vivendo con il cancro, non muoio per esso”, ha spiegato a tutti i fan davanti ai microfoni della trasmissione.

“Ho impostato piccoli marcatori – cose per cui voglio essere in giro. Ho preso l’abitudine di dire: “Non pianificare in anticipo perché potresti non stare abbastanza bene”. Ma ora voglio fare progetti. Voglio creare ricordi e catturare questi momenti con la mia famiglia perché la realtà è che i miei ragazzi cresceranno senza conoscere il loro papà e questo mi spezza il cuore’, confessa ancora Jonnie Irwin senza alcun filtro.

“Alcune persone nella mia stessa posizione fanno elenchi di cose da fare, ma io voglio solo che facciamo il più possibile come famiglia. Lo devo a Jess e ai nostri ragazzi“. Poi il consiglio rivolto agli ascoltatori: “Quando lascerò questo pianeta, lo farò sapendo che Jess e i ragazzi si trovano in una casa che è completamente ripagata e con un po’ di soldi in banca per vivere“.