Ritorno in tv del vip dopo un anno e mezzo di assenza. I fatti accaduti non contemplavano altra soluzione se non quella di fare decadere il suo contratto e tenerlo lontano dal piccolo schermo per alcuni mesi. E infatti è accaduto esattamente questo. Adesso la situazione sembra essere arrivata al punto della svolta: il vip, stando alle anticipazioni di TvBlog, sarebbe pronto a fare ritorno in tv e più precisamente davanti alle telecamere di Pierluigi Diaco a Bella Mà.

Tutto pronto per il ritorno del vip in tv? Stanto ad alcune anticipazioni, sembra proprio di si. Questa la notizia apparsa sul portale che informa dei fatti: “Il cantante sarà tra gli ospiti di BellaMà. La partecipazione avverrà nella puntata di venerdì, 2 febbraio. Si tratterà della prima apparizione di Remigi sulla tv pubblica dopo il caso della palpata a Jessica Morlacchi che a ottobre 2022 gli costò la cacciata dalla Rai”.

E ancora: “Il ritorno in Rai dell’artista si sarebbe dovuto concretizzare già qualche mese fa. Infatti, l’interprete di Innamorati a Milano era tra gli ospiti previsti della prima puntata stagionale de I fatti vostri, in onda lunedì 18 settembre 2023 su Rai2. La sua partecipazione, però, saltò all’improvviso, senza alcuna spiegazione pubblica. Stesso dicasi per le presenze di Remigi in programma a Domenica In, nell’appuntamento del primo ottobre 2023 e in quello del 28 gennaio 2024. Anche in questi casi nessuna spiegazione ufficiale fornita“.

Quindi il vip in questione è proprio Memo Remigi che come tutti ricorderanno è stato al centro delle polemiche dopo aver fatto presumibilmente scivolare la sua mano addosso a Jessica Morlacchi in diretta a Oggi è Un Altro Giorno. Al tempo del suo allontanamento dal piccolo schermo, Memo aveva dichiarato attraverso una nota: “Che dire, sono moralmente distrutto. Alla mia età non è certo semplice gestire questa situazione e superare lo stato in cui questa azienda – in cui ho lavorato per molto tempo – mi ha ridotto”.

“Mi hanno espulso da un programma dal giorno alla notte, ero così entusiasta e felice di collaborare con loro. Mi hanno inflitto una condanna esagerata, il provvedimento è davvero forte e io mi sono anche scusato. Ciò che un po’ mi tira su il morale è la stima che molte persone mi hanno espresso, alcune di loro anche interne alla Rai. Adesso però è bene che io riposi e che mi rilassi, ho bisogno di riprendermi e tornare in forze“.