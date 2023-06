Jonnie Irwin, la triste decisione del conduttore malato terminale. Il popolare presentatore televisivo britannico ha annunciato poco tempo fa di essere malato di tumore ai polmoni. Purtroppo la sua situazione è chiara: il cancro è al quarto stadio e ogni giorno le sue condizioni peggiorano. Nonostante tutto Irwin ha deciso di raccontare la sua vicenda sui social. L’obiettivo è quello di dare un aiuto, un sostegno, a chi sta affrontando il suo stesso calvario.

Jonnie Irwin è sposato con Jessica Holmes, noto personaggio televisivo americano. Dalla loro relazione sono nati tre figli: Rex e i gemelli Rafa e Cormac. Jonnie non vuole piangersi addosso e anzi ha deciso di vivere ogni momento della sua vita coi suoi amici e con la sua famiglia. I bambini, peraltro, non sanno nulla della sua malattia. Irwin, infatti, ha spiegato che vuole passare il tempo con loro felice e spensierato. Ora, però, il conduttore ha fatto un’amara rivelazione.

La decisione di Jonnie Irwin nei confronti della famiglia

Jonnie Irwin ha spiegato che sta cercando di affrontare al meglio questa difficile situazione. Certo la vicinanza con amici e familiari gli dà tanta forza. Ma purtroppo ci sono dei momenti in cui non riesce a stare neppure con loro. Il dolore è davvero tanto e così in una recente intervista a Hello! ha fatto una confessione.

Il conduttore, malato terminale, ha raccontato che a volte sente il bisogno di allontanarsi dai suoi familiari. “Mi allontano in diverse occasioni – le sue parole – perché non sono bravo a stare nemmeno con me quando soffro. Sono come un orso con il mal di testa e non voglio che la mia famiglia sia vicino a me e mi veda in un certo stato”. In un’altra occasione aveva rivelato un altro aspetto della sua condizione.

Jonnie Irwin reveals his dying wish for his sons https://t.co/SluY8XmLW1 pic.twitter.com/5jgbH4kYKL — Daily Mail Online (@MailOnline) June 12, 2023

Durante il podcast OneChat Jonnie Irwin aveva raccontato come la malattia influenzasse il suo umore: “Ho un carattere molto irascibile già di mio e sicuramente il cancro non ha migliorato la situazione”. Il conduttore ha inoltre voluto lasciare un testamento digitale, cioè una serie di videomessaggi, ai suoi figli: “È incredibile pensare che anch’io potrei parlare con mia moglie e i miei figli dopo la mia morte” le sue parole in una recente intervista in tv. “La mia diagnosi mi ha tolto molto, ma mi ha dato la capacità di prepararmi. L’unico modo per assicurarti che la tua eredità digitale sia come piace a te è assumerne il controllo ora. E coglierò ogni opportunità per farlo per le persone che amo”.

