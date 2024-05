Il conduttore lascia la Rai, l’annuncio è arrivato dalle pagine di DiPiù Tv. Un addio che in pochi si aspettavano. Per molti, infatti, si tratta di una figura che nel corso degli anni è stata sempre presente. Nel corso dell’intervista ha parlato anche di cosa farà dopo. “Ho programmato tutto. Quando smetterò di lavorare, come prima cosa ingrandirò il mio orto. Poi mi piacerebbe allevare oche: sono animali bellissimi e hanno bisogno di molta cura”.

Quindi si è lasciato sfuggire una battuta sulla moglie e sul matrimonio. “La lontananza ci ha fatto bene, non ci siamo mai abituati”. A lui, invece, si erano abituati tanti telespettatori. In Rai, si legge sulla sua scheda biografica, entrò nel 1987, quasi 40 anni fa. Dopo due anni il passaggio al Giornale Radio Rai, in veste di giornalista economico, poi il salto in video: al TG2. Un amore profondo quello per il giornalismo.





Il conduttore lascia la Rai: “Sarà il mio ultimo programma”

Che gli ha permesso di soddisfare anche la sua altra passione: i viaggi. Continua ancora: “Come giornalista sono stato anche direttore del TG2 e poi ho seguito la mia passione per i viaggi. Un giorno, per pura curiosità, ho fatto un calcolo dei chilometri fatti in giro per l’Italia durante la mia carriera”. E sono circa un milione: “Insomma, è giunto il momento di pensare ad altro”, ha aggiunto.

Per questo Marcello Masi ha annunciato che: “Camper è il mio ultimo programma: ho deciso che dopo questa edizione lascerò la Rai e andrò in pensione. Ho 65 anni e la mia professione mi ha dato tantissimo”. Un programma che conduce dallo scorso 8 settembre, in sostituzione di Roberta Morise e Tinto. Un programma che gli sta dando grandi soddisfazioni.

Anche sotto il profilo degli ascolti. Nato da un’idea di Angelo Mellone per sostituire È sempre mezzogiorno! durante la pausa estiva, riguarda il giro di tutta Italia con un camper. Dalla seconda edizione il programma viene diviso in due parti: Camper in viaggio trasmesso in esterna e Camper giugno 2023 dalle condotto da Marcello Masi e trasmesso da studio.