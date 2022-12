È rimasto ferito in un incidente stradale ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. C’è molta apprensione per il volto della televisione, conduttore ed ex sportivo coinvolto in un terribile incidente avvenuto su una pista mentre provava un’auto.

Il conduttore della nota trasmissione Top Gear, programma televisivo della BBC che tratta come argomento principale i veicoli, in particolare automobili, con uno stile umoristico e provocatorio, si trovava in pista proprio per testare un’auto per il programma tv ed è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale.

Conduttore di Top Gear Andrew “Freddie” Flintoff ferito in un incidente stradale

Andrew “Freddie” Flintoff è stato trasportato in aereo in ospedale dopo un terribile incidente automobilistico durante le riprese. L’ex asso del cricket inglese, 45 anni, era al volante mentre girava un episodio per la serie della BBC all’aerodromo di Dunsfold Park nel Surrey. La sua auto è uscita fuori strada forse a causa del ghiaccio che si era formato sull’asfalto.

La BBC ha confermato che il conduttore è rimasto ferito nell’incidente e portato in ospedale per ulteriori cure. Fonti hanno detto a The Sun che ”non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma che le sue condizioni sono serie”. Un portavoce ha dichiarato a MailOnline: “Freddie è rimasto ferito in un incidente sulla pista di prova di Top Gear, con i medici dell’equipaggio che hanno assistito immediatamente alla scena. È stato portato in ospedale per ulteriori cure e confermeremo maggiori dettagli a tempo debito”.

Nel 2019 il conduttore è rimasto coinvolto in un altro incidente in pista: “Non riesco a fermarmi”, aveva gridato mentre guidava a tutta velocità e si è reso conto di non avere più il controllo dell’auto che stava guidando. Lo schianto era stato tremendo, ma fortunatamente Andrew “Freddie” Flintoff era uscito illeso dall’abitacolo. All’epoca disse: “Faccio di tutto per assicurarmi di fare bene nelle gare di resistenza di Top Gear ma, in questa occasione, sono andato un po’ troppo oltre. Sembrerà più ridicolo che pericoloso quando lo vedrete in televisione”.