“Come è morto mio fratello”. Scomparsa Er Patata, la verità del fratello dell’attore Roberto Brunetti

Come è morto Er Patata? Roberto Brunetti è morto a soli 55 anni per cause ancora in fase di accertamento. Negli ultimi giorni, però, si è diffusa la voce secondo cui la scomparsa sarebbe da ricollegare all’uso di sostanze stupefacenti. Il corpo senza vita dell’attore è stato travato nel suo appartamento di Roma e non presentava segni di violenza e si è parlato di morte causata dal consumo di sostanze stupefacenti.

Come è morto Er Patata? Un fascicolo per morte come conseguenza di altro delitto è stato aperto dalla procura. Il mistero ruota intorno agli spostamenti e agli incontri di Roberto Brunetti al venerdì 3 giugno. La compagna e i parenti non lo sentivano da un giorno intero, si sono preoccupati e hanno chiamato i soccorsi. Sfondata la porta, Er Patata è stato trovato supino sul letto, coperto da un lenzuolo. Era accesa la luce della stanza e questo particolare fa supporre che il decesso sarebbe avvenuto alle prime ore della sera, tra le 19 e le 22.





Come è morto Er Patata? La verità del fratello di Roberto Brunetti

Dai rilievi effettuati, la polizia ha trovato tracce di cocaina e due bustine di hashish. Secondo questa scena, gli inquirenti non escludono la possibilità che l’attore abbia assunto cocaina tagliata male e che, dopo essersi steso sul letto, sia morto di overdose. A fare chiarezza ci ha pensato Daniele Brunetti, fratello di Er Patata. “Roberto non era così dipendente dalla droga come vogliono farlo passare, gli è venuto un infarto perché pesava 130 chili, era diabetico e trascurava la sua salute“.

Come è morto Er Patata? “La scientifica ci ha spiegato di aver trovato dell’hashish. – Ci hanno detto che in casa non c’erano tracce di cocaina e che Roberto è morto nel sonno. Gli è venuto un infarto perché era diabetico. Sulla salute aveva un atteggiamento superficiale, lamentava dei dolori al petto ma non voleva farsi controllare. Se gli dicevo ‘vai a farti dei controlli’ lui si ombrava“.

Ci sono ancora molti dubbi sulla morte di Er patata, suo fratello: "C'erano le chiavi nella serratura, come mai?" #Pomeriggio5 pic.twitter.com/EGbhidwYIy — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 10, 2022

“Roberto Brunetti è morto di infarto, non di overdose. Si faceva qualche spinello, ma la droga non era il suo oggetto di culto“. È bene sottolineare che, a causa dei ritrovamenti della polizia scientifica in casa di Er Patata, i magistrati della procura di Roma hanno aperto un fascicolo per “morte in conseguenza di un altro reato“.

