“Saremo una famiglia”. Dopo l’annuncio, la prima ecografia e il pancino: la coppia del GF Vip è felice come non mai

Galeotto fu quell’incontro nella casa del Grande Fratello Vip 4. È passato un anno e mezzo e la love story tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è stata una delle più seguite e paparazzate dal gossip nostrano. Lei, come ricorderete, viene da una lunga storia con il cantante Francesco Sarcina con il quale ha avuto anche la figlia Nina. La differenza d’età con Paolo, nove anni, non ha mai rappresentato un problema se non per la mamma di quest’ultimo.

Eleonora Giorgi, infatti, in un primo momento riteneva che Clizia non fosse la donna giusta per suo figlio. Poi però le incomprensioni sono state superate. D’altra parte Clizia e Paolo hanno ampiamento dimostrato di essere una coppia solida e serena. E adesso i due stanno per diventare genitori. Per il 31enne Paolo Ciavarro si tratta del primo figlio.

A dare la notizia della gravidanza è stata la stessa Clizia Incorvaia in esclusiva al settimanale Gente. Lo ha fatto mostrando le foto dell’ecografia. Clizia, 40 anni, è al terzo mese e diventerà mamma per la seconda volta tra febbraio e marzo 2022. Questo è quindi un periodo davvero molto emozionante per Clizia e Paolo Ciavarro. I due, in ogni caso, non hanno ancora svelato il sesso del bebè. In queste ore Clizia sta rispondendo alle domande dei follower sulla gravidanza. E intanto pubblica la foto della prima ecografia.





La stessa Clizia Incorvaia ha pubblicato numerose foto e video di questi giorni particolari. In una si vedono lei e Paolo Ciavarro confrontare ironicamente le loro pance. In un’altra immagine vediamo il figlio di Massimo Ciavarro sorridente con la foto dell’ecografia in mano. Insomma è davvero un’emozione unica per i due futuri genitori che stanno coronando un loro sogno. I due non hanno mai nascosto di voler formare una famiglia insieme.

Queste le parole usate da Clizia Incorvaia per indicare il suo stato d’animo: “Non è stato facile mantenere “solo per proteggere “ il segreto più bello . Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande … avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni”. Con l’ultimo messaggio la futura mamma ha scritto: “Tre mesi di attese, stanchezza mista a felicità pura e adesso la consapevolezza e il poterlo gridare al mondo:

Saremo una famiglia! Ti amo, e amo già tanto gnometto/a 💘”.