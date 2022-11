Momento di grande emozione a Zelig, dove il padrone di casa Claudio Bisio ha raccontato un aneddoto sul collega Alessandro Siani. Il conduttore di Canale 5 ha infatti fatto emozionare i telespettatori tv e i paganti del teatro Arcimboldi di Milano per un incontro a dir poco da pelle d’oca. I due infatti si sono rivisti per la prima volta dopo 13 anni. Avete capito bene, Bisio e Siani non si erano più visti da quel fortunato sequel di Benvenuti al Sud. E tra i due amici, naturalmente, è andato in scena un momento dolcissimo.

“Non ci vedevamo da una vita, da tredici anni. Abbiamo fatto insieme Benvenuti al sud, qualcuno tra i presenti in sala lo ha visto? E quante volte?”, ha detto Bisio al collega. Poco dopo che Alessandro Siani ha rimesso piede sul palco di Zelig, quasi istantaneamente è scattata l’innata simpatia che lo contraddistingue, ma anche quel bel rapporto che ha con il padrone di casa. Naturalmente, per la gioia di tutti, Claudio e Alessandro hanno riproposto qualche gag ripresa proprio da Benvenuti al nord.

Leggi anche: “È in pericolo”. Vanessa Incontrada, la notizia in diretta a Striscia





Momento di grande emozione a Zelig

Parliamo di quella scena quando il postino Mattia Volpe, interpretato da Siani, si è trasferito a Milano per lavoro: “L’altro giorno sono passato dal bosco verticale ed è bello, poi ho sentito i prezzi: il bosco era verticale ma io sono andato in orizzontale” – ha scherzato il comico -.

E ancora: “Una volta noi campavamo con quattro prodotti, ora vai a prendere una pizza e ti portano il menù dei lieviti“. Insomma, Alessandro Siani e Claudio Bisio sono riusciti a fare quello che gli riesce meglio, far ridere tutti. C’è da dire che questa seconda puntata di Zelig ha confermato i dati della prima. Le cose per il programma Mediaset stanno andando molto bene e gran parte del merito sembra essere proprio dei conduttori.

Oltre a Bisio infatti, c’è anche la sempre magnifica Vanessa Incontrada. I due sono i presentatori storici di quello che è il palco più importante della comicità all’italiana. Proprio Siani, ai conduttori, ha riconosciuto la loro forza e importanza all’interno del programma: “Claudio e Vanessa sono il successo di Zelig con la loro grande complicità”.

Leggi anche: “Oddio, non puoi farlo!”. Zelig, a Vanessa Incontrada sfugge in diretta. Claudio Bisio gelato