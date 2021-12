All’esordio le cose non sono andate come sperato. La prima puntata di “Uà”, lo show in 4 puntate di Claudio Baglioni, ha raggiunto un risultato non certo esaltante, ovvero circa il 14% di share. Soprattutto impietoso è stato il confronto con “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci, che invece ha viaggiato sui suoi livelli e anzi ha approfittato dell’assenza di “Tu si que vales”. Ma al secondo appuntamento il cantautore romano ha potuto contare, oltre che sulla partecipazione di Gianni Morandi, anche su una coppia d’eccezione.

Pio e Amedeo, il duo irriverente e ‘politically incorrect’ – very incorrect – sono stati ospiti della trasmissione che va in onda in prima serata il sabato su Canale5. E, come spesso accade, non si sono trattenuti. Anzi, come al solito, c’è qualcuno che, diciamo così, non ama la loro comicità un po’ sguaiata e urlata. Questione di gusti, si dirà, ma forse anche di opportunità. Insomma con loro risate e polemiche vanno a braccetto. Andiamo a sentire quante ne hanno ‘sparate’.

“Non è come la Rai dove devi dire a tutti quanto prendi. Qua, Mediaset, sono le isole Cayman dello spettacolo. Dai quanto guadagni?”. Claudio Baglioni, naturalmente, non ha risposto alla provocazione e ha mostrato a Pio e Amedeo e al pubblico un cauto sorriso: “Che vi frega – le parole del conduttore – ve lo dico dopo”. E ancora: “Sai come funziona qui? Qua ti mettono al giro. Cioè nel senso so stai qua poi ti mettono a fare La Pupa e il Secchion”… E giù risate. “Ho sentito che devono fare Forum Vip. Ti ci vedo bene che litighi con Michelle Zarrillo ‘quelle mille euro del concerto di Campobasso non me l’hai più data…”.





Quello che, però, probabilmente non è andato giù a diversi telespettatori è stata un’altra battuta, un consiglio a Claudio Baglioni per essere, diciamo così, più moderno e la passo coi tempi: “tatuaggi a stellina sul petto, ai capezzoli”. Questo il cantante dovrebbe farsi… “Abbiamo già il titolo per le copertine: Claudio Baglioni, sono tornato e sono più depravato” la sferzata di Pio e Amedeo.

In tanti hanno criticato sia il due che la scelta di ospitarli: ““Pio e Amedeo a , molti altri no: “Che fastidio, oltre a non far ridere”. “Ma hanno mai fatto ridere qualcuno?”. C’è addirittura chi risponde pan per focaccia: “Ma alle battute di sti due mentecatti, dovremo ridere? Chiedo per un’amica e l’amica sono io”. “Non capisco tutta questa necessità di infilare Pio e Amedeo in ogni dove. Sono in saldo? Cachet in offerta al 70% di sconto?”.

Oppure: “Quei due trogloditi chiamati per risollevare gli ascolti pure a Baglioni… Mamma mia a che livello siamo arrivati!”. Altro commento al veleno: “Pio e Amedeo stasera a #Uà. Un ottimo motivo per non cambiare canale durante la pubblicità di #BallandoConLeStelle. #Ua #PioeAmedeo”