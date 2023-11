Claudio Amendola rivela quanto prenderà di pensione. Se c’è chi non vede l’ora di andarci, chi non ci andrà praticamente mai e chi non sa neppure di cosa stiamo parlando c’è pure chi si sfoga sul tema. È il popolare attore che recentemente ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha affrontato diversi temi. Tra gli altri ha parlato anche dei suoi – lauti – guadagni e dei contributi versati.

Presto vedremo Claudio Amendola in un nuovo programma, “Io Canto Generation”, talent di Canale 5 riservato a giovanissimi aspiranti cantanti fra i dieci e i quindici anni. Nell’intervista l’attore ha svelato di aver guadagnato molto in una sola stagione, ma di aver pagato la metà in tasse: “Se in un anno ho guadagnato tre milioni, più della metà li ho versati felicemente in tasse”.

Claudio Amendola svela quanto prenderà di pensione

Parlando di contributi e tasse Claudio Amendola ha lanciato la provocazione: “Quello che volevo dire è che io guadagno e pago tutto a mio nome. Tanta gente molto più ricca di me lavora facendo intestare a tante società. E così a volte mi è sembrato strano e “simpatico” pagare più tasse di certa gente che viaggia su altri livelli”.

“Dopo 42 anni di lavoro e decine di milioni di euro versati – dice ancora Claudio Amendola – fra due anni prenderò quattromila euro al mese. Se penso che ci sono certi manager che ne prendono ottantamila. Faccio un lavoro che so fare e non ho mai guardato il telefono. Ho sempre avuto un contratto da onorare. Adesso faccio anche la regia delle fiction televisive che interpreto”.

La scorsa settimana l’attore oggi anche regista ha finito di girare il suo ultimo film “Ari Cassamortari”, seguito del fortunato “I Cassamortari” dell’anno scorso. Nell’intervista Amendola ha parlato anche della riappacificazione tra Francesco Totti e Luciano Spalletti “Mi fa piacere, è una buona notizia”. Poi un po’ di gossip: dopo la separazione da Francesca Neri da qualche mese l’attore ha ritrovato l’amore. La sua nuova compagna si chiama Giorgia e fa la costumista.

