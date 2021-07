“Quello che ci siamo detti…”. Claudia e Ste rompono il silenzio dopo il falò di Temptation Island

Prima di entrare a Temptation Island Claudia Venturini e Ste Socionovo si erano fatti una promessa: capire cosa non andasse del loro rapporto. Ora che la loro avventura nel reality dei sentimenti è finita, che si sono chiariti all’ultimo falò di confronto, ecco spuntare una nuova intervista.

Una chiacchierata intrattenuta con Witty Tv, in cui Claudia Venturini non si risparmia: “Adesso mi sento più tranquilla perché ho tirato fuori tutti i pensieri che avevo. Spero che le cose vadano per il verso giusto. Poi che quello che ci siamo detti sia la base per ricominciare come prima. Mi sono messa tanto in discussione”.

E ancora: “Ho ritrovato la mia parte spensierata, che non sentivo più. Non la sentivo più dentro e avevo bisogno di riscoprirla“. Dal canto suo Ste non ha rinunciato alla dolcezza che lo ha sempre contraddistinto. “Mi sei mancata ogni giorno e ogni notte. Sentire quelle tue frasi brutte mi faceva impazzire”.





“Dicevi che non ti mancavo e non stavo bene. Io sentivo troppo la tua assenza. Ogni giorno e in ogni circostanza mi mancavi. Io esco con più conferme di quelle che avevo. Esco anche con la consapevolezza che avrò più fermezza. Adesso andrò incontro a lei, ma voglio gesti anche da lei“.

Non dimentichiamoci che a domanda diretta di Filippo Bisciglia se auscire da Temptation Island insieme, i due hanno risposto così: “Questa esperienza mi ha risolto tutti i dubbi, sono convinta, ci sposeremo il prossimo 7 agosto. Deciso di tornare a casa con mio marito“. “Decido di tornare a casa con mia moglie“, ha replicato lui.