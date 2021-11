La finale di Tale e Quale Show ha visto il trionfo dei Gemelli di Guidonia. Nel programma di Carlo Conti hanno lasciato il segno nei panni di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti e puntata dopo puntata il trio ha sempre stupito il pubblico, fino alla vittoria dell’undicesima edizione. Venerdì 19 novembre 2021 andrà in onda in un’unica puntata il Super Torneo di Tale e Quale Show e a sfidarsi saranno i primi sei concorrenti di questa stagione con i primi quattro di quella passata.

Dunque oltre ai vincitori i Gemelli di Guidonia, saliranno ancora sul palco Francesca Alotta, Deborah Johnson, Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Della passata edizione torneranno invece Pago, Virginio, Carolina Rey e Barbara Cola. Ma nella puntata conclusiva dell’undicesima edizione c’è stata anche una parentesi romantica: Ciro Priello ha annunciato in diretta la data del matrimonio con la fidanzata storica e mamma di sua figlia Maura Iandoli.

Ciro Priello, la data delle nozze a Tale e Quale Show

“Tutto a posto? Ti sposi?”, gli ha chiesto Carlo Conti. E Ciro Priello, il concorrente e attore del collettivo The Jackal ha confermato: “Sì, il 3 giugno, a meno di clamorose sorprese, dovrei sposarmi”. Quindi è salito sul palco: Ciro Priello ha imitato Ed Sheeran c on Bad Habits e la giuria è apparsa molto soddisfatta della sua performance, soprattutto Loretta Goggi che lo ha incoraggiato.





“Sono fiero di questo percorso, sono davvero tanto contento”, le parole del futuro sposo. Tornando alle nozze, il pubblico di Tale e Quale Show “conosce” la compagna di Ciro Priello. Nel corso della settima puntata l’attore aveva imitato Massimo Ranieri in Perdere l’amore e quando ha ricantato la canzone a fine puntata Maura Iandoli l’ha raggiunto sul palco e l’ha stretto forte a sé.

“Bad Habits” un altro grande successo di @edsheeran interpretato da @CiroPriello che vuole replicare il successo della scorsa puntata!

Vi è piaciuto? 🧛‍♂️#taleequaleshow pic.twitter.com/YhxPz4uaBT November 5, 2021

Ciro Priello e Maura Iandoli sono legati da anni. Diventati genitori di Francesca Simona nel 2016, ora hanno deciso di diventare marito e moglie. Anche lei come l’attore è nata e cresciuta a Napoli. Lavora come blogger e influencer ma in passato è stata attiva nel campo dello spettacolo. Per anni ha studiato ballo, canto e recitazione e ha inoltre lavorato in radio per diverso tempo.