Mondo del cinema e della tv in lutto: si è spento uno degli attori-simbolo del piccolo schermo fin dagli anni ’60, noto soprattutto per il ruolo in uno dei telefilm più seguiti. Basti pensare che ha girato ben 457 episodi, a partire dal 2003. “Era un attore molto dotato, amato da tante persone in giro per il mondo. Ha vissuto una vita incredibile, e la sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua famiglia e tutte le sue prove attoriali, che non spariranno mai”, la nota della rete appena uscita la triste notizia.

Notizia data dal figlio attraverso una dichiarazione riportata dal tabloid People. Ne ha annunciato la morte, avvenuta peer cause naturali in ospedale nella giornata di lunedì 25 settembre 2023. “Era il padre più gentile, più forte, più paziente e più amorevole. Ha sempre anteposto la famiglia a se stesso. Attendeva con ansia ogni occasione per incontrare i suoi nipoti e aveva un legame unico con ciascuno di loro”, le parole di Peter McCallum.

Tv in lutto: morto il celebre attore

David McCallum si è spento all’età di 90 anni, circondato dagli affetti più cari, al Presbyterian Hospital di New York. L’attore era noto principalmente per il suo ruolo in NCIS, serie nella quale vestiva i panni del dottor Donald Mallard ma come detto la sua carriera era iniziata prestissimo. Era diventato celebre grazie alla serie del 1964 ‘Operazione Uncle’.

Diversi anche i ruoli in film famosi. David McCallum ha per esempio recitato ne ‘La Grande Fuga’ del 1963. A renderlo celebre, però, è stata la serie tv spy ‘Operazione UNCLE’ (che ha ispirato l’omonimo film di Guy Ritchie del 2015). Il successo della serie andata in onda dal 1964 al 1968 fu notevole ma il ruolo che lo ha reso noto al pubblico delle nuove generazioni è, indubbiamente, quello del dr.Donald Mallard, nella famosa serie NCIS.

I produttori esecutivi di NCIS Steven D. Binder e David North hanno condiviso i loro ricordi di quando hanno lavorato con McCallum con un comunicato condiviso pubblicato sempre da People: “Per oltre vent’anni, David McCallum ha conquistato il pubblico di tutto il mondo interpretando il saggio, eccentrico e talvolta enigmatico dottor Donald ‘Ducky’ Mallard. Era uno studioso e un gentiluomo, sempre cortese, un professionista consumato e mai uno che si lasciasse sfuggire una battuta. Fin dal primo giorno è stato un onore lavorare con lui e non ci ha mai deluso. Era, semplicemente, una leggenda. Era anche una famiglia e ci mancherà molto”.