Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto ieri mattina a Roma, all’età di 84 anni, l’attore Gianfranco Barra. A darne l’annuncio è stata la famiglia, attraverso una nota diffusa all’Adnkronos. Nato nella Capitale il 5 aprile 1940, Barra è stato uno dei più amati e versatili caratteristi del panorama italiano, capace di destreggiarsi con naturalezza tra ruoli comici e drammatici, sul grande schermo, in televisione e a teatro.

Diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, aveva iniziato la sua carriera teatrale giovanissimo, prima di approdare al cinema nel 1968 con “Il medico della mutua” di Luigi Zampa. In quella pellicola, accanto ad Alberto Sordi, interpretava il subdolo dottor Sandolini, ruolo che segnò il suo esordio cinematografico con grande efficacia.





Nel corso della sua lunghissima carriera, Barra ha lavorato con alcuni dei più grandi maestri del cinema italiano: da Nanni Loy in “Detenuto in attesa di giudizio” a Billy Wilder, che lo diresse in “Che cosa è successo tra mio padre e tua madre?” con Jack Lemmon, ambientato e girato in Italia. Fu uno degli attori prediletti da Steno, con cui collaborò in numerose commedie di successo tra gli anni ’70 e ’80, tra cui “La polizia ringrazia”, “La poliziotta”, “Fico d’India” e “Banana Joe” con Bud Spencer. Lo ricordiamo anche ne “Il sindacalista” di Luciano Salce, in “Mordi e fuggi” di Dino Risi e in “Pane e cioccolata” di Franco Brusati, film simbolo dell’emigrazione italiana.

Con Paolo Villaggio e Ugo Tognazzi recitò nella surreale “La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone” di Pupi Avati, mentre nel 1977 fu tra i protagonisti de “I nuovi mostri”, firmato da Monicelli, Risi e Scola, dove comparve nell’episodio “Con i saluti degli amici”. Negli anni Ottanta diventò una presenza fissa nel cinema dei fratelli Vanzina, recitando in pellicole cult come “Eccezzziunale… veramente”, “Vacanze di Natale”, “La partita” e soprattutto “Sapore di mare”, in cui vestiva i panni del bonario Antonio Pinardi, padre dei giovani protagonisti. Fu poi confermato anche nel sequel “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”.

La collaborazione con Carlo Vanzina continuò anche nei decenni successivi, con “Il pranzo della domenica” (2003), “Le barzellette” (2004) e la miniserie “Anni ’50” (1998), consolidando il suo ruolo di attore familiare e riconoscibile dal grande pubblico. La sua filmografia, ricchissima, conta ben 117 titoli tra cinema e televisione. Tra i lavori più significativi degli anni ’90 si ricordano “Il muro di gomma” e “Nel continente nero” di Marco Risi, “Only You – Amore a prima vista” di Norman Jewison, “Panni sporchi” di Mario Monicelli e “Il talento di Mr. Ripley” di Anthony Minghella.

In parallelo, Barra ha avuto una prolifica attività anche in televisione, recitando in numerose fiction Rai e Mediaset come “Giovanni Falcone”, “Positano”, “L’onore e il rispetto”, “La contessa di Castiglione” e “Sangue caldo”. Negli ultimi anni si era fatto notare anche in spot pubblicitari, senza mai perdere quel tocco ironico e umano che lo ha sempre contraddistinto. Nel 2017 fu premiato al Formia Film Festival per il cortometraggio “Anno nuovo, vita nuova”, scritto, diretto e interpretato da lui stesso. Un lavoro intimo e toccante, in cui rifletteva sul senso del tempo, sulla memoria artistica e sul confronto tra passato e presente, ottenendo una menzione speciale e un premio alla carriera.