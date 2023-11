Ciao Darwin 9, è ufficialmente iniziata dell’ormai storico programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La prima puntata della nuova edizione, andata in onda venerdì 24 novembre 2023, ha visto la sfida tra Angeli e Demoni e il debutto, come da tradizione, di Madre Natura. Per la gioia del pubblico di Canale 5, dopo anni di assenza dal piccolo schermo lo show è tornato in prima serata e vinto la serata con 3.987.000 spettatori con uno share del 25%.

L’altro debutto della serata, quello di Antonella Clerici con The Voice Kids, il format nel quale piccoli talenti della musica si esibiscono, mostrando le loro doti canore seguiti dai loro coach (Loredana Berté, Clementino, Gigi D’Alessio e da quest’anno Arisa, ndr) ha invece ottenuto 3.944.000 spettatori pari al 22.4% di share. Ma tornando a Ciao Darwin, il pubblico sa bene che i momenti clou della puntata sono l’ingresso di Madre Natura e la sfilata.

Ciao Darwin 9, chi è l’Angelo della sfilata in intimo

Così come da tradizione, infatti, i due gruppi di concorrenti si sono cimentati in una serie di prove e non è mancata la sfilata, da sempre uno dei momenti più iconici della trasmissione Mediaset. E ad attirare subito le attenzioni del pubblico e del popolo del web è stato l’Angelo, Stefano Cericola.

Stefano Cericola in rappresentanza degli Angeli, ha scelto un boxer azzurro e camicia aperta. Al fianco lo sfidante Nicola Simionato, che per i Demoni ha sfilato con tanto di corna in testa e perizoma. Il pubblico femminile presente in studio è andato in estasi, mentre in rete si cercavano informazioni sull’Angelo di Ciao Darwin.

Chi è Stefano Cericola di Ciao Darwin? Dalle poche informazioni raccolte, si sa che vive a Grosseto, studia banca e finanza all’università di Siena e che lavora anche come modello. Il suo profilo Instagram è stato subito preso d’assalto e scommettiamo che ora, dopo la messa in onda della puntata, ha molti più follower…