Ciao Darwin 9, chi è Samuele Cunto. Tante le notizie che stanno circolando in rete in merito alla storica trasmissione di successo. In prima linea, ad accendere i riflettori su di sè, Madre Natura. A vestire i panni della dea della bellezza nel corso della terza puntata del programma una splendida modella, classe ’91, Andreea Sasu, già nota al pubblico per aver preso parte alla prima edizione di del programma “Temptation Island”. E adesso, l’attenzione si sposta tutta su di lui: ecco chi è Samuele Cunto, superman di Ciao Darwin 9.

Chi è Samuele Cunto? Tutti i dettagli di scoprono di volta in volta com’è giusto che sia per una trasmissione di successo che vede alla guida del timone la storica coppia televisiva composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il programma Ciao Darwin 9 ha registrato 3.279.000 telespettatori e il 21,7% di share. Un ottimo risultato per Canale 5.

Chi è Samuele Cunto? Nello studio televisivo di Ciao Darwin 9 nelle vesti di Superman. Ma è già molto famoso

Ma oltre alla chiacchieratissima figura di Madre Natura, ovvero della modella Andreaea Sasu, che ha decisamente conquistato il pubblico, adesso l’attenzione si riversa tutta su Samuele Cunto, che nel corso della puntata ha preso parte alla sfida accattivante che vedeva da un lato i lavoratori e dall’altro la categoria degli influencer.

Nello specifico, il ragazzo sorridente e dal fisico statuario che ha indossato la tuta di Superman è molto famoso al pubblico di OnlyFans. Ebbene si, Samuele ha appena 21 anni eppure è già una vera e propria star sulla piattaforma. Originario di Volvera, in provincia di Torino, Samuele ha deciso di dare una svolta alla propria vita, arrivando a guadagnare una considerevole cifra su Onlyfans. Il giovanissimo ‘divo’ ha raccontato qualche dettaglio in più a Il Corriere della Sera.

Pronti a conoscere la cifra da capogiro? Ebbene Samuele ha raccontato di arrivare a guadagnare fino a 21 mila dollari in un mese. Inoltre sembra che Samuele sia anche fidanzato. La ragazza? Ha appoggiato la sua decisione, dandole anche diversi consigli su come aumentare le visualizzazioni, estendendole a donne e uomoni: “Per questo motivo, ho scelto di proporre contenuti gay, anche se sono etero. Ho iniziato con dei video da solo, poi, visto il successo, ho preso coraggio e ho deciso di andare sempre più in là. Rispettando un paletto: mi fermo a qualche “carezza”, non faccio altro. Anche se mi hanno offerto soldi per girare video di tutti i tipi”.