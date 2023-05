Incredibile tragedia per il mondo della televisione e non solo. Dopo essere scomparso nel nulla quattro mesi fa, Jeff Machado è stato trovato morto e i dettagli sono decisamente agghiaccianti. Le forze dell’ordine si erano subito messe alla sua ricerca, ma per tutto questo tempo non erano mai riusciti a trovare riscontri. Ora invece è arrivata la conferma peggiore, con l’individuazione del suo corpo che ha gettato nello sconforto parenti ed amici.

Jeff Machado è morto all’età di 44 anni, dopo che aveva fatto perdere le sue tracce il 27 gennaio. Si era appreso all’epoca dei fatti che fosse uscito dalla sua casa, ma non vi aveva più fatto rientro. Aveva anche contattato la madre e le aveva detto di essere in procinto di recarsi ad un provino, ma l’attore successivamente non si era più fatto risentire. La donna si è poi resa conto che qualcosa non stesse andando come previsto.

Jeff Machado morto a 44 anni: scoperta choc sull’attore

La madre dello sfortunato Jeff Machado, morto in circostanze drammatiche in Brasile, si era resa conto che dopo 10 giorni dalla scomparsa del figlio erano arrivati dei messaggi molto strani dal cellulare dell’attore. Poi un altro episodio aveva allarmato le autorità competenti, infatti i suoi adorati 8 cani erano stati rinvenuti vicino la sua abitazione e 2 purtroppo erano deceduti. Erano praticamente abbandonati a se stesso, cosa insolita dato che lui li amava alla follia.

Machado, attore e giornalista brasiliano, è stato trovato senza vita all’interno di un baule che era stato seppellito sotto due metri di terra. Era sotto il pavimento di una dimora situata nella città di Rio de Janeiro. Non è stato affatto semplice recuperare il suo cadavere, infatti hanno lavorato alacremente ben 9 persone per tirarlo fuori. Proprio la stampa del paese sudamericano ha anche aggiunto che potrebbe essere stato ammazzato a casa sua e poi trasportato lì, dato che la cassa in questione si trovava nell’abitazione dell’attore 44enne.

Machado era conosciuto in Brasile perché aveva recitato in diverse serie televisive, come Reis dove interpretava il personaggio di un soldato filisteo. Aveva anche prodotto contenuti audio e video e inoltre si era occupato di gossip nel mondo del giornalismo. E ora tutti lo piangono disperatamente.