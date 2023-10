Caos totale a Piazzapulita, dove è andato in scena uno scontro tra il conduttore Corrado Formigli e un’ospite. E proprio quest’ultima ha clamorosamente abbandonato lo studio della trasmissione di La7 e le immagini sono diventate virali in pochissimo tempo. Il filmato è stato infatti postato su X (ex Twitter) e in tantissimi hanno visto quanto successo in diretta. In più di una circostanza ci sono stati scambi di vedute diversi e alla fine è successo l’irreparabile.

La donna, stanca della situazione creatasi a Piazzapulita col giornalista Corrado Formigli, se n’è andata. L’ospite si è alzata e ha lasciato lo studio tra lo stupore di tutti. Polemiche a non finire da parte di lei, che ha fatto anche rimanere senza parole e perplesso il conduttore, il quale non ha sempre ben capito cosa volesse intendere. L’apice della crisi in studio si è registrata, quando il programma ha dovuto rinunciare alla sua presenza.

Piazzapulita, scontro tra Corrado Formigli e l’ospite: quest’ultima va via

Dunque, partendo dall’inizio della discussione, l’agenzia di stampa AdnKronos ha ricostruito nei dettagli la vicenda. Durante Piazzapulita, trasmessa nella serata del 12 ottobre, Corrado Formigli e questa ospite hanno avuto incomprensioni. La donna ha esclamato: “Credo in un giornalismo che non fa spettacolo ma che cerca risposte. Lei dovrebbe domandarsi cosa si può fare per i bambini di Gaza che moriranno domani. Si può fare che i grandi paesi europei, invece di proibire le manifestazioni pro Palestina, potrebbero chiedere l’apertura del valico con l’Egitto”.

A parlare della guerra tra Israele e Palestina e ad infiammare gli animi in studio è stata l’ex ambasciatrice Elena Basile, che è anche una scrittrice. Lei ha continuato: “Se ci sono 200 ostaggi, dovremmo dire ‘dobbiamo salvare gli ostaggi perché in cambio Israele prometterà di non bombardare le case'”. La donna ha zittito anche Mario Calabresi: “Dottor Calabresi, ora parlo io”. Poi Formigli ha tentato di aggiustare il tiro, ma a quel punto lei ha lasciato lo studio di Piazzapulita.

Ex Ambasciatrice Elena Basile abbandona #Piazzapulita in polemica con Formigli pic.twitter.com/l7m6sXKpcT — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) October 12, 2023

Elena Basile ha concluso così il suo intervento: “Io me ne vado, non mi calmo se penso ai bambini di Gaza che stanno aspettando di morire mentre stiamo qui a disquisire se Hamas sia un’organizzazione terroristica e se Israele debba rispettare le regole. Non è una questione giuridica, è una questione politica. Lei mi ha pregato di venire qui, altrimenti non sarei venuta. Grazie”. E il presentatore l’ha congedata così: “Per me è stato un piacere“.