L’attesa per la seconda puntata di Temptation Island 2024, prevista per giovedì prossimo, è alle stelle. Nel frattempo, il pubblico è in fermento e chiede chiarezza su un concorrente. Si tratta del fidanzato di una delle sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova i propri sentimenti nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

Tutto nasce da una serie di segnalazioni arrivate a due esperti di gossip. Il fidanzato in questione, prima di partire per la Sardegna, dove si registra Temptation, si sarebbe visto con una ragazza che ovviamente non era la sua fidanzata. Non solo: gli incontri tra i due sarebbero proseguiti anche nei giorni scorsi, dopo la fine del programma. Da qui il sospetto di una storia clandestina o di un tradimento alle spalle della fidanzata ufficiale.

Temptation Island, segnalazioni sul fidanzato: lui ora nella bufera

Nella prima puntata di Temptation Island, Lino Giuliano si è subito messo in luce come il concorrente più sensibile alle lusinghe delle tentatrici. Atteggiamenti che la sua fidanzata, Alessia Pascarella, non ha particolarmente gradito e che l’hanno spinta a scrivere un messaggio sulla sabbia rivolto proprio a Lino: “Strunz”. Una sola parola che fa capire quanto Alessia abbia sofferto nel vedere il suo compagno fare il cascamorto con Maika, una delle corteggiatrici più sexy del programma.

È stata Alessia a rivolgersi al programma per capire se può fidarsi veramente del suo compagno. Lino non ha mai nascosto di essere molto sensibile al fascino femminile, ma ha sempre negato di aver tradito la fidanzata, madre di un bambino piccolo. Alessia ha messo all’angolo Lino, chiedendo subito un falò che lui ha rifiutato. Nel villaggio dei fidanzati, Lino ha descritto Alessia come una donna troppo possessiva, che non gli lascia la libertà. Ora però queste segnalazioni sembrano raccontare un’altra storia.

L’esperto di gossip, Amedeo Venza, ha rivelato sui social: “Tra i fidanzati c’è uno che si è visto con una ragazza prima e dopo Temptation Island, quindi qualche giorno fa. Restate connessi perché in questi giorni vi mostreremo le prove”.

Deianira Marzano, altra esperto di gossip, ha confermato: “Anche a me una ragazza ha girato i messaggi WhatsApp che Lino le ha scritto fino a poco prima di partire… poi in TV dice che la situazione deve cambiare”. I due esperti gossippari non hanno fatti nomi, ma secondo molti commentatori si tratterebbe proprio di Lino. Vedremo se i sospetti saranno confermati.