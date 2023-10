Grandi cambiamenti quest’anno in Rai. Dagli addii pesanti, come quello di Fabio Fazio e Lucciana Littizzetto, all’arrivo di Pino Insegno che sostituisce Flavio Insinna a “L’Eredità” il pubblico sembra aver bisogno di un po’ di tempo per digerire la rivoluzione in corso. Tanto è vero che gli ultimi dati in particolare sul ritorno di un famoso programma parlano chiaro: non ci siamo. E così i dirigenti vogliono correre ai ripari.

Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, Pino Insegno e il suo “Il mercante in fiera” non convincono affatto. Stiamo parlando di uno share sotto al 2% con telespettatori intorno ai 350mila, dunque numeri davvero bassi. Lo stesso conduttore si era lamentato delle critiche nei giorni scorsi, sostenendo che fossero ingenerose. Ma la realtà è che il programma non decolla e adesso in molti si stanno chiedendo cosa farà la Rai. Soprattutto perché tra poco inizia L’Eredità dove Insegno sostituisce Insinna…

La Rai corre ai ripari: le ipotesi allo studio per Il Mercante in Fiera

Sul web c’è chi, come Ultimenotizieflash, si chiede: “Rai 2 è pronta a rinunciare agli ascolti facili che arrivano con qualsiasi replica di un telefilm americano a caso, pur di dare spazio a Il mercante in fiera?”. Evidentemente la domanda è lecita e a quanto pare qualcosa potrebbe succedere molto presto. A Viale Mazzini le ipotesi sul tavolo per Pino Insegno e il suo Mercante sembrano essere due, tre al massimo.

Come riportato da TVBlog da un lato c’è chi pensa di spostare il programma in un’altra fascia oraria. Attualmente il programma va in onda alle 19:55. Si pensa invece a spostarlo tra le 18 e le 19, riportando al loro posto i telefilm che una buona fetta di pubblico adora. (almeno il doppio degli ascolti de Il mercante in fiera, ndr). Dall’altro lato c’è chi ipotizza addirittura la chiusura definitiva del programma. Bisogna capire quante puntate sono state già registrate, ma si pensa che a metà ottobre comunque verrà presa una decisione.

Infine c’è un’altra possibilità. Cioè che Il Mercante in Fiera venga spostato alla prossima estate. Quel che è certo è che Pino Insegno fino a giugno sarà su Rai1 con “L’Eredità”. Anche lì toccherà vedere cosa riuscirà a combinare con un programma decisamente più accattivante e moderno. Per il momento, comunque, il flop del Mercante in Fiera sembra evidente e al netto delle ventilate ‘modifiche editoriali’ nelle prossime settimane una scelta dovrà essere fatta.

