Nella serata del 10 maggio c’è stato l’esordio de L’Acchiappatalenti, la nuova trasmissione presentata da Milly Carlucci su Rai1. Ma le polemiche sono esplose improvvisamente, infatti sui social sono arrivate delle reazioni veramente incredibili. La padrona di casa mai si sarebbe aspettata un inizio così difficile e se il buongiorno si vede dal mattino, il futuro rischia di non essere affatto roseo.

L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci, finito dunque al centro di polemiche molto forti, ha visto trionfare Antonio Vaglica nel primo appuntamento. Queste le sue parole: “Prendevo le pentole di mia madre e facevo chiasso, inventavo canzoni. Mio padre lavora in un autolavaggio, mia mamma è casalinga. La mentalità del posto in cui vivo non mi ha aiutato molto sotto alcuni punti di vista, però mi ha forgiata”.

L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci, scoppiano le polemiche

Poi Vaglica ha aggiunto: “Grazie al canto riesco a sentirmi al 100% me stessa e ho la sensazione di stare facendo la cosa giusta. Ho cominciato a parlare di me al femminile quando mia cugina capì, rivolgendosi a me al femminile. Da lì lo usai sempre. Il canto mi aiuta a scacciare tutti i pensieri negativi, come il non sentirsi giusta e incompleta”. Ma vediamo perché L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci ha scatenato polemiche.

Ma il pubblico non è rimasto affatto contento di questo programma, infatti il sito Today ha riportato diverse critiche: “Difficilmente boccio un programma che scelgo di vedere, ma mi aspettavo qualcosa di guardabile. Invece trovo giurati che sbeffeggiano i concorrenti e si sbeffeggiano da soli. Orribile tutto“, “Il programma in sintesi è uguale a Tu sì que vales. Preferivo Il cantante mascherato”.

Allora il programma in sintesi è uguale a Tú sí que vales/Italia's Got Talent, solo per differenziarlo hanno inventato questo meccanismo dell'acchiappare il talento che però appesantisce il tutto. Sinceramente preferivo il cantante mascherato #LAcchiappaTalenti #AcchiappaTalenti — ©️ℹ️®️🅾️ (@ZeusMega) May 10, 2024

#lacchiappatalenti programma penoso e ridicolo… non mi capacito di come abbiano potuto dare l’ok a un’oscenità di questo genere — Radical optimist🥭|🇨🇭🇬🇧🇦🇹 (@sethcoheeen) May 10, 2024

E ancora: “L’Acchiappatalenti è a dir poco imbarazzante, tutto molto confuso, compreso il finale non finito. Soliti personaggi riciclati e palesemente annoiati, chiudete questo scempio“.