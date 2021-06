Sicuramente ve la ricorderete tutti la cantante Chiara Provvidenza, che otto anni fa prese parte al talent show ‘Amici 12’ di Maria De Filippi. Non riuscì nell’intento di conquistare il successo finale, infatti il trionfo fu opera dell’artista Moreno. Anzi, la sua avventura televisiva si concluse precisamente nella prima puntata del serale di quell’anno. In tanti si sono chiesti che fine abbia fatto dopo l’esperienza nel programma di Canale 5 e indubbiamente la sua carriera è proseguita in modo soddisfacente.

La giovane è figlia di genitori separati e quando arrivò ad ‘Amici’ era diventata da poco maggiorenne. Nonostante i suoi appena 18 anni, fece una grande impressione agli insegnanti e anche al pubblico per la sua incredibile maturità. Subito dopo quell’avventura nel piccolo schermo non è stata in grado di sfondare completamente, ma è stata ugualmente abile a crearsi un futuro molto interessante. E oggi è senza ombra di dubbio felice del percorso che ha intrapreso negli anni successivi.

Durante ‘Amici 12’ Chiara Provvidenza ebbe il supporto di Emma Marrone, ma critiche anche sferzanti da parte di Mara Maionchi e Grazia Di Michele. Fu anche accusata di essere una persona goffa, che non poteva essere apprezzata dal pubblico. Quando fu eliminata si sfogò duramente: “Prima di essere eliminata Maria mi chiese se avessi voluto dire qualcosa. Dissi: ‘Mi dispiace solo di non aver cantato su questo palco’. Sono andata via senza aver cantato, tagliano quello che vogliono, io canterò per me e voi”.





Oggi Chiara Provvidenza è arrivata alla soglia dei 27 anni e continua a lavorare nell’ambito musicale. Non è più una vera e propria cantante, ma adesso è lei a insegnare agli altri, infatti è diventata una vocal coach. In particolare, si sofferma soprattutto sul canto moderno e il canto jazz. Non aveva un rapporto grandioso con la madre all’epoca della sua partecipazione ad ‘Amici’, ma adesso le cose sembrano essere cambiate perché il 10 aprile scorso ha postato un’immagine con lei sul social Instagram.

Chiara Provvidenza in passato parlò così della sua situazione familiare: “Ho il mio vissuto, non peggio rispetto a quello di nessuno. I miei genitori sono separati e ho sofferto molto per questa situazione, infatti mi sono trasferita dai nonni. Mia madre mi chiama per farmi sentire in colpa su tante cose. Ogni volta che vengo ad Amici mi arrivano le lettere da parte dell’avvocato”.