“Violenze continue”. L’attrice italiana ha smesso di sorridere: “Costretta a subire questo”

Chiara Iezzi, l’ex cantante che ha composto il duo con la sorella Paola (si sono sciolte nel 2013) torna a parlare ai suoi follower su Instagram con un post che mette immediatamente in allerta i fan: ha pubblicato una foto scattata un anno fa, postata oggi perché in quell’immagine sorride. Cosa che, racconta, non le capiterebbe più di fare da tempo.

Chiara Iezzi insieme alla sorella Paola è stata per anni un volto noto della musica pop italiana. Vinsero il Festival di Sanremo nel 1997 con la canzone “Amici come prima”. Poi dopo sedici anni decisero di separarsi: “Nessun litigio, abbiamo solo abbracciato progetti di vita differenti”, hanno spiegato nel 2020 ospiti di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Paola è rimasta nel mondo della musica, pubblicando da sola le sue canzoni. Chiara ha invece preferito studiare per diventare un’attrice di teatro e televisione.





Chiara Iezzi violenze, il post criptico scritto sui social

Ora Chiara Iezzi torna a parlare con i fan e lo fa in modo criptico e allo stesso tempo preoccupante. Scrive su Instagram, a corredo di una foto in cui sorride: “Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me💔un abbraccio, Chiara”.

Chiara Iezzi non ha aggiunto altro e da quello che scrive non si capisce di quale tipo di violenze stia parlando: nulla che serva a rendere più articolata la sua denuncia o che serva a darle sostegno concreto. Qualunque sia il motivo reale che si cela dietro al post, quello che scrive sembra a tutti gli effetti una richiesta d’aiuto. In molti hanno commentato il suo messaggio: tra loro si può leggere la risposta dell’ex GF Filippo Nardi che ha invitato Chiara Iezzi a spiegarsi meglio per capire cosa voglia intendere con quelle parole. Ma l’ex cantante ha preferito non rispondere, limitandosi a ringraziare i suoi follower per il sostegno ricevuto.

Dopo la separazione artistica dalla sorella Paola, Chiara Iezzi ha optato per una strada nuova, ha cambiato look, ha abbracciato la fede ebraica e si è e sposata in gran segreto. Il matrimonio è arrivato nel 2014: “A Cipro, il 7 di agosto scorso, in gran segreto – ha raccontato in una intervista -. Ho le foto fatte con l’iPhone, orrende. Non c’era nessuno, solo l’officiante greco e due testimoni, presi a caso. Meir è un Cohen, un ortodosso, e come tale si può sposare solo con donne ebree dalla nascita. La nostra storia risulta fuori dalle righe, e lui ci soffre. Però… Ci siam sposati”.