È finita: la giovane coppia che il pubblico ha conosciuto in tv si è detta addio. E anche se molti lo avevano capito, visto che da tempo i due non si facevano vedere insieme sui social, adesso è ufficiale perché è stata lei a ‘cantare’. O meglio, a scriverlo nero su bianco nel box di domande e risposte tra le sue Storie di Instagram.

Rispondendo alle domande dei follower su Instagram, Chiara Adamuccio ha confermato che lei e Andrea Bellantoni si sono ufficialmente lasciati. Inoltre l’ex protagonista de Il Collegio, il doc reality in onda su Rai2 a cui aveva partecipato due anni fa proprio con l’oramai ex fidanzato, ha invitato tutti a non fare domande sulla fine della sua storia d’amore perché vuole tenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Il Collegio, è finita tra Chiara Adamuccio e Andrea Bellantoni

“Se sono ancora fidanzata? No – ha scritto Chiara Adamuccio su Instagram – Ormai credo che si fosse capito, ma non ho voluto parlarne pubblicamente per evitare ‘gossip’ o cose del genere. Vi chiedo gentilmente rispetto a non fare ulteriori domande al riguardo perché sono cose private”.





Chiara Adamuccio e Andrea Bellantoni hanno partecipato alla quarta edizione de Il Collegio. I due avevano preso parte al docu reality di Rai 2 come una coppia, essendo già fidanzati da diversi mesi. I due si erano infatti conosciuti a novembre 2018 attraverso un gruppo studio su Whatsapp e da allora non si sono più lasciati. Ovviamente il pubblico si è subito affezionato a questa giovane coppia ma già da qualche mese era sembrato che qualcosa si fosse rotto tra loro.

Non solo, infatti, negli ultimi mesi sono spesso circolate voci di crisi per Chiara Adamuccio e Andrea Bellantoni, ma a un tratto hanno smesso di mostrarsi insieme sui social. Solo adesso però è arrivata la conferma dell’addio, perché fino a questo momento i due ex collegiali hanno preferito rimanere in silenzio. E lui per la cronaca non è ancora intervenuto dopo l’annuncio di lei.