Chi è Erika Leonelli, terza moglie di Ivano Marescotti. In queste ore il mondo del cinema e quello del teatro italiani sono in lutto per la scomparsa dell’amato attore protagonista di tanti successi e punto di riferimento per molti nella recitazione. Si era ritirato dalle scene “seguendo l’esempio di Jack Nicholson” nel febbraio del 2022, a 76 anni. Poi a marzo, proprio il 26, dell’anno scorso Ivano si era sposato con la compagna di 27 anni più giovane.

Il destino, si sa, spesso è beffardo, e ha giocato uno strano scherzo ad Ivano Marescotti, morto dopo una lunga malattia proprio il giorno del suo primo anniversario di nozze. Una particolarità della cerimonia è che è stata celebrata in dialetto romagnolo, quel dialetto che lo stesso attore ha spesso portato in scena in tante opere per salvarlo dall’oblio. Ma chi è Erika Leonelli, la terza moglie di Ivano, e dove si sono conosciuti?

Erika Leonelli, 49 anni, e Ivano Marescotti si erano conosciuti presso il Teatro Accademia Marescotti fondato proprio dall’attore che vi insegnava reciazione. La loro storia è iniziata nel 2017 e fino all’ultimo i due sono stati insieme. Come raccontato in un precedente articolo Erika e Ivano si sono sposati nell’Ecomuseo delle erbe palustri di Bagnacavallo, nel ravennate. Al termine del rito civile il presidente del museo ha fatto agli sposi un regalo speciale: una ‘sporta’ in erba palustre con all’interno pane (il necessario), sale (l’ingegno) e vino (il ‘di più’).

Erika Leonelli ha sempre avuto una vita riservata e per questo le informazioni sul suo conto sono davvero pochissime. Non si conoscono ad esempio data e luogo di nascita, solo che è del 1973. Sappiamo che oltre all’attività di attrice lavora anche come responsabile degli affari legali di un’azienda di Ravenna. Con Ivano Marescotti ha vissuto proprio nella città dell’Emilia Romagna.

Sul matrimonio con Erika Leonelli Ivano Marescotti aveva dichiarato al Resto del Carlino: “Spero che sia l’ultima. Cosa c’è di diverso dai precedenti? Sicuramente la moglie. Finalmente l’ho trovata e spero che lei abbia trovato me. In ogni caso, come in tutte le cose, l’ultimo è sempre il migliore“.

