A poche ore dalla diretta sale la tensione in Honduras. Non sono stati giorni facili per i naufraghi e il programma. Da una parte lo spirito dell’Isola dei Famosi ha punito Nick e Lory per aver utilizzato la zattera come riparo per il fuoco. Dall’altra sui social non sono mancate le critiche per la produzione. Alcune molto dure. La prova sono le parole di un’utente che ha commentato un post pubblicato su Instagram. Scrive: “Mediaset vergognosa ci ammorba in continuazione con repliche continue, e il sabato e la domenica, il buio totale, non sappiamo mai cosa succede il weekend”.



E ancora: “Si arriva al lunedì con 5 minuti che riassumono 3 giorni, incomprensibile che si capisca qualcosa. Concorrenti che vanno in infermeria, ma noi non vediamo nulla, stanno via giorni, e non sappiamo neanche il perché, poi tornano come se nulla fosse, dopo essersi nutriti per bene, proprio una presa per i fondelli. Comunque forza Nicolas, unico vincitore”. Ora tutti si chiedono: chi sarà eliminato stasera dall’Isola dei Famosi?

Chi sarà eliminato stasera dall’Isola dei Famosi? La risposta dal sondaggio



Insomma, l’aria è tutt’altro che buona. Così mentre sale l’attesa per capire chi sarà eliminato stasera all’Isola dei Famosi. In nomination ci sono quattro naufraghi: Blind, Lory Del Santo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Il concorrente meno votato dovrà lasciare Playa Renovada e trasferirsi su Playa Sgamada. Lì incontrerà gli altri naufraghi eliminati al televoto nelle puntate precedenti.



Dopo questa eliminazione “provvisoria”, la conduttrice aprirà un nuovo televoto flash per decretare l’eliminazione definitiva. Il naufrago meno votato di Playa Sgamada dovrà lasciare per sempre il reality. Secondo gli ultimi dati a dovere salutare la compagnia sarà Blind. La domanda a cui devono rispondere i telespettatori è in positivo: “Chi vuoi salvare?”. Il concorrente meno votato sarà dunque eliminato.



Nicolas Vaporidis: 49%, Lory Del Santo: 30%, Nick Luciani: 13% e Blind: 8%. La storia sembra dunque già scritta. Blind ha attraversato momenti difficili sull’Isola. Entrato a gioco in corso ha dovuto, nelle settimane passate, fare ricorso ai medici. Blind era stato colpito da un’infezione cutanea peggiorata dall’acqua salata del mare.

