Sanremo 2025, diretta della seconda serata: cantanti, conduttori, ospiti, sorprese

Non è esagerato sottolineare che il Festival di Sanremo 2025 è partito col botto, con grande soddisfazione per Carlo Conti. Gli ascolti della prima serata, calcolato sulla audience totale, cioè includendo anche il publbico che ha seguito il Festival da pc, tablet e smartphone, è stato di 12.600.000 spettatori col 65,3 per cento di share. Il confronto con i dati del passato non è semplice, perché i dati fino all’anno scorso sono disponibili solo sul pubblico televisivo. Ma nel 2024 l’ascolto medio della serata d’esordio è stato di 10.561.000 spettatori con il 65,1 per cento. Siamo lì, insomma. Carlo Conti tiene e supera Amadeus.

Festival di Sanremo 2025, la diretta della seconda serata di mercoledì 12 febbraio

Per la seconda serata di sanremo sul palco ci sono tre co-conduttori: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. L’ospite di punta è Damiano David, che torna all’Ariston senza i Maneskin. All’Ariston anche il cast del film Follemente e di due importanti titoli della fiction Rai: la serie Belcanto e Champagne – Peppino di Capri.

La prima serata di #Sanremo2025 registra l'83% di share sul pubblico 15-24 anni.

Raggiunto il picco di share del 72% (all'1.08) e di 17,8 milioni di spettatori (alle 22.02).

Performance social: sono state 52,6 milioni le videoviews (+67% rispetto al 2024).

Nella seconda serata, viene inoltre ‘attivato’ il televoto e si vedrà come influirà sulla classifica di cui sono stati annunciati solo i primi cinque (non in ordine): Giorgia, Brunori Sas, Lucio Corsi, Achille Lauro, Simone Cristicchi. Oggi sale sul palco solo metà dei cantanti big che vengono giudicati al 50 per cento dal pubblico a casa e al 50 per cento dalla Giuria delle radio. Prende il via – in apertura di serata – anche la gara delle Nuove proposte con due sfide a eliminazione decise da televoto (34 per cento), radio (33) e stampa (33).





Seconda serata Sanremo 2025, i 15 cantanti che si esibiscono

Rocco Hunt – Mille vote ancora

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Serena Brancale – Anema e core

Fedez – Battito

Francesca Michielin – Fango in paradiso

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Marcella Bella – Pelle diamante

Bresh – La tana del granchio

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Giorgia – La cura per me

Rkomi – Il ritmo delle cose

Rose Villain – Fuorilegge

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Al via la seconda serata di Sanremo. Carlo Conti sale sul palco e presenta i suoi co-conduttori della serata: Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Bianca Balti, la modella che dallo scorso settembre combatte contro un tumore all’utero.

La serata di Sanremo si apre con i ragazzi delle Nuove Proposte del Festival e tutti notano tre cantanti, Vale Lp (Valentina Sanseverino), nome d’arte deriva dalla frase ‘vale la pena’ nel 2021 ha partecipato a X Factor nel team di Emma Marrone; Angela Ciancio in arte Lil Jolie, cantautrice classe 2000 ha partecipato al talent show ‘Amici‘ di Maria De Filippi. Ma c’è anche Alex Wyse, che nel 2021 entra a far parte del cast di concorrenti del talent show Amici di Maria de Filippi in onda su Canale 5.

Presente anche Maria Tomba con la canzone “Goodbye (voglio good vibes)”. La cantante è stata finalista di X Factor nel 2023 con la squadra di Fedez. Anche Andrea Settembre è tra le quattro Nuove Proposte in gara al Festival di Sanremo 2025 ed è un volto conosciuto al pubblico per la sua partecipazione a The Voice of Italy, nella squadra capitanata da Gigi D’Alessio. Nel 2023, Settembre è stato tra i concorrenti di X Factor, nella squadra guidata da Dargen D’Amico: ha raggiunto le semifinali e presentato il suo inedito Lacrime.

Al via quindi le Semifinali delle Nuove proposte con le sfide.

Alex Wyse canta Rockstar

Lil Jolie e Vale LP cantano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”

Le due cantanti finiscono l’esibizione mostrando due cartelli con un messaggio molto importante: “Se io non voglio tu non puoi”. Un messaggio contro la violenza e gli abusi sulle donne.

Vince la sfida Alex Wyse

La seconda Semifinale vede in gara Maria Tomba e Settembre

Maria Tomba canta “Goodbye (voglio good vibes)”

La cantante finisce l’esibizione mostrando una mantella con il messaggio: “Guardami gli occhi e non le poppe”, un passaggio della sua canzone

Settembre canta “Vertebre”

Vince la seconda semifinale delle Nuove proposta di Sanremo Settembre

Svelato il secondo gruppo dei bonus e dei malus giornalieri segreti del Fantasanremo, che al Festival di Sanremo 2025 saranno validi soltanto per la seconda serata di oggi, mercoledì 12 febbraio.

Bonus

Indossa un cappello (+5 punti). Questo bonus non è cumulabile, quindi verrà conteggiato un solo cappello anche nel caso in cui a esibirsi sia una band o un duo

Indossa uno o più guanti (+10 punti)

Un tocco di colore: outfit e/o accessorio giallo (+10 punti)

Ombelico in bella vista (+5 punti), ma con il piercing raddoppia (+10 punti)

Si esibisce con la mano in tasca (+10 punti)

Palpa i glutei alla statua di Carlo Conti al Dopofestival (+20 punti)

Malus

Sbadiglia (-5 punti), ma se l’artista non si copre la bocca il malus raddoppia (-10 punti)

Damiano David arriva sul palco di Sanremo dopo il grande successo con i Maneskin e la vittoria con Zitti e buoni.

Il cantante si esibisce sul palco di Sanremo con “Felicità”, brano di Lucio Dalla del 1988. Dietro di lui l’attore Alessandro Borghi e il piccolo Vittorio Bonvicini (il nipote dell’attore), che alla fine dell’esibizione crolla in un emozionante pianto.

Inizia ufficialmente la gara dei Big. Questa sera di esibiranno in 15.

Quando l’ha annunciata in veste di co-conduttrice per il suo Sanremo 2025 – l’ha definita una “donna straordinaria, una guerriera”. Bianca Balti, 40 anni, una carriera internazionale come top model, sta effettivamente dimostrando grinta, resilienza e saggezza fuori dal comune e questa sera è salita sul palco di Sanremo accolta da un applauso scrosciante.

Cantano Rocco Hunt ed Elodie

Entra in scena anche Cristiano Malgioglio. Prima dice di essere sereno, poi all’orecchio di Conti confessa: “Carlo, me la sto facendo addosso!”. Scendendo le scale poi rivela un lunghissimo velo a strascico che occupa tutto il palco.

Lo strascico di Malgioglio offerto da rotoloni regina #Sanremo2025 pic.twitter.com/FoOoowmGdY — Real Volpe (@VolpeReal) February 12, 2025

Sul palco di Sanremo il terzo concorrente, Lucio Corsi, uno dei cinque artisti premiati ieri sera dalla sala stampa.