Incredibile episodio con Michele Placido protagonista ai David di Donatello. Il video in questione sta spopolando un po’ dappertutto e sta emergendo una possibile verità inaspettata su quanto accaduto. Mentre Carlo Conti stava annunciando una notizia straordinaria per l’attore, lui è sembrato essere abbastanza spaesato. Lui è stato infatti premiato, ma pareva non stesse seguendo proprio con grande attenzione.

Intanto, prima di dirvi cosa è successo a Michele Placido ai David di Donatello, è arrivata una brutta notizia per Carlo Conti proprio in riferimento agli ascolti televisivi di Rai1. I David di Donatello si sono fermati a 1 milione e 702mila spettatori con il 10% di share. Una vera e propria delusione per il popolare presentatore della tv, che al momento non ha rotto il silenzio in seguito alla diffusione dei dati auditel. Ma torniamo alla notizia principale.

Leggi anche: “Purtroppo è andata così”. Disastro Carlo Conti, per lui una delusione immensa





Michele Placido, cosa ha fatto ai David di Donatello

Entrando nello specifico del premio di Michele Placido ai David di Donatello, ha conquistato la categoria David Giovani grazie a L’ombra di Caravaggio. Ma è stata la sua reazione a lasciare sbigottiti, mentre successivamente ha dichiarato in diretta: “Il Maestro Bellocchio mi ha insegnato a stare davanti e dietro la macchina da presa. È la verità Marco, lo sai. Poche parole, 30 secondi. Poche parole ma sono confuso. Poi sono capaci di dire ‘Placido ha il Parkinson’. Va bene. ‘A Placido gli manca il dente'”.

Quando Conti lo ha invocato, lui è come saltato dalla sedia e in tanti sono convinti che stesse addirittura dormendo. Placido ha poi concluso: “Mi manca un dente, è vero, quindi mi devo mettere da quest’altra parte”. Mentre parlava effettivamente pareva essere un po’ in difficoltà, quasi confuso e ha ironizzato sulla patologia, dato che come scritto da Leggo, su di lui escono voci negative sulla presunta malattia da tempo. Ma l’attore non ha mai affermato di averla davvero.

Michele Placido si sveglia in tempo per il premio #david68 pic.twitter.com/QyWXEtTkPN — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 10, 2023

Gli utenti hanno scritto su Twitter: “Io sto morendo, aiuto”, “Oh Gesù”, “Doveva essere una manifestazione proprio noiosa”, “Pensate gli spettatori a casa”. Ma c’è chi ha anche protestato: “Che divertimento c’è nello sfottere una persona a cui bisognerebbe portare rispetto?”.