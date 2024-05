“Che grande dolore”. Lutto in tv, morto il famoso attore. Aveva avuto dei ruoli chiami in alcune delle serie più famose di sempre. L’uomo, che in 50 anni di carriera ha avuto ruoli in Coronation Street, Midsomer Murders e The Crown. Aveva 84 anni. La sua morte è stata riportata oggi da diversi organi di stampa britannici. La causa del decesso e altri dettagli non sono stati comunicati.

Apparso per la prima volta nel 1968 nel ruolo del reverendo Peter Hope nella longeva soap Coronation Street, l’artista è apparso di recente nel film Matilda The Musical (2022) e nelle serie televisive The Terror (2018) e The Crown (2016). In quest’ultima, ha interpretato il dottor Sir John Weir, medico reale del re Edoardo V e di altri membri della monarchia.





Parliamo chiaramente di James Laurenson, noto anche per la sua interpretazione innovativa in una produzione teatrale e in una trasmissione televisiva del 1970 dell’Edoardo II di Christopher Marlowe, in cui lui e Ian McKellen si scambiarono un bacio, considerato il primo bacio tra persone dello stesso sesso per la televisione britannica e arrivato tre anni dopo la depenalizzazione dell’omosessualità.

Nel 2011, Laurenson ha ricevuto una nomination all’Olivier Award come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione del Fantasma e del Re Giocatore nella produzione di Amleto di Nicholas Hytner. Nato il 17 febbraio 1940 in Nuova Zelanda, Laurenson si trasferisce a Londra dopo l’università e debutta al cinema nel film Women in Love del 1969.

Our thoughts are with all those who knew actor James Laurenson, who has died.



He performed at the Donmar in PASSION PLAY (2001), OTHELLO (2007) and ARISTOCRATS (2018) pic.twitter.com/smr5XHXcB1 — Donmar Warehouse (@DonmarWarehouse) May 12, 2024

La sua carriera comprende il lavoro sul palcoscenico, con molte interpretazioni in opere di Shakespeare e, nel 1984, nel suo unico musical, 42nd Street; al cinema (The Wall dei Pink Floyd) e in molte serie televisive (Prime Suspect, Crown Court, Lovejoy e le serie statunitensi Cagney & Lacey e Remington Steele). Secondo le agenzie di stampa britanniche, gli sopravvivono la seconda moglie Cari Haysom e il figlio Jamie, avuto dal precedente matrimonio con l’attrice Carol Macready.

