Ultima puntata di Benedetta Primavera, lo show del venerdì sera condotto da Loretta Goggi che l’ha riportata in prima serata. Tanti ospiti come al solito hanno affiancato la conduttrice: da Carlo Conti a Romina Power passando per Paola e Chiara, e poi ancora Serena Rossi, Simone Montedoro, Lucia Ocone e Sergio Friscia. Loretta Goggi ha voluto ringraziare personalmente Carlo Conti che dieci anni fa l’ha riportata al centro della scena mettendola al vertice di Tale e Quale Show.

“Ti devo ringraziare – ha detto Goggi a Conti – perché mi hai riportato a fare il mio mestiere”. Poi per ha avanzato una curiosità: “Ma perché mi hai chiamato?”. La risposta di Conti non poteva che essere nello stile educato che contraddistingue il presentatore: “Prima di tutto perché senza Goggi non si può stare e secondo perché lo voleva il pubblico, uno sovrano del nostro mestiere. Soprattutto, guardando Tale e Quale, ho pensato non potessi fare un programma di imitazioni senza Loretta Goggi”.

Leggi anche: “Una grandissima pu…”. Benedetta Primavera, Loretta Goggi se lo lascia scappare in diretta





Benedetta primavera, l’ospite di Loretta Goggi attaccato sui social

Tra gli ospiti dell’ultima serata c’era anche Antonino Spadaccino che ha vinto l’ultima edizione di Tale e Quale Show. Il cantante che si è fatto conoscere grazie alla partecipazione ad Amici si è esibito cantando “Oro”, il celebre brano di Pino Mango. Una grande performance che ha commosso tutti. Purtroppo qualcuno è riuscito nell’impresa di rovinare la bella atmosfera che si era creata riservando al cantante questo commento che è apparso sui social: “Quant’è passiva“.

Leggendolo, Antonino Spadaccino l’artista non ha voluto lasciar correre e anzi ha replicato per le rime. “Mbè? Ci facciamo la guerra fra di noi? Tutti Alpha dietro una tastiera. Che gente str**za”, ha risposto il cantante su Twitter. Antonino fece coming out nel 2016 anche se in precedenza non aveva nascosto ciò che sentiva. “Non dovevo sottolineare niente ma non dovevo neanche nascondere ciò che sono. E questa cosa ha pagato in termini di stima, rispettabilità e trasparenza”, ha detto in una intervista a Tiscali.

Bisogna ricordarlo #Mango. Ci vogliono più artisti disposti a farlo con questa intensità. Grazie @antoninomusic per le intenzioni e la voce che ha fatto il resto #BenedettaPrimavera pic.twitter.com/JP1PwDCKWD — Eleonora D'Amore (@EleonoraDAmore) April 1, 2023

Inoltre Antonino Spadaccino ha parlato della sua relazione sentimentale durante una intervista a Verissimo. Ha detto di essere innamorato, ma non sarebbe il suo un amore facile. Ha spiegato che è innamorato di un uomo conosciuto nel mondo dello spettacolo che però ha una moglie e lui, come ha chiarito, non vuole essere una persona che rompe le famiglie. Alla fine il cantante si è rivolto al diretto interessato: “Risolvi la tua vita, quando l’avrai risolta, in caso, vedremo. Le storie se vanno bene vanno bene, se vanno male parliamone. Scusami cara, però sta meglio con me. Ecco”.