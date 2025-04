Momento difficilissimo per Elena Sofia Ricci, colpita da un grave lutto nelle scorse ore. Ha aspettato la mattinata di domenica 6 aprile per scrivere un messaggio in suo omaggio, anche se il decesso di chi ha voluto tanto bene è avvenuto il giorno prima. E tanti i post scritti anche dai follower dell’attrice.

Elena Sofia Ricci è stata dunque afflitta da un dolore devastante. Un lutto che ha scosso profondamente lei e tutti coloro che avevano conosciuto questo attore, amatissimo dal pubblico. Una perdita considerevole che non sarà assolutamente facile da assorbire in tempi brevi.

Elena Sofia Ricci in lutto: “Che dolore, mi mancherai”

Ad essere in lutto non è solamente Elena Sofia Ricci, ma tutta la famiglia de I Cesaroni. A morire è stato l’attore Antonello Fassari, noto per aver interpretato Cesare, che nella serie televisiva era il fratello di Claudio Amendola. L’attrice ha scritto su Instagram: “Antonello, che dolore! Mi sembra impossibile. Grazie per tutto quello che ci hai donato… Per il tuo talento…La tua sensibilità e infinita gentilezza… Mancherai!”.

Claudio Amendola aveva invece reagito così all’Ansa, subito dopo la morte di Fassari: “Sarai per sempre mio fratello. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare. Lo immagino borbottare da qualche parte lassù”. L’attore è scomparso a 72 anni ed era malato da tempo.

Antonello Fassari aveva lavorato ne I Cesaroni dal 2006 al 2014 ricoprendo il ruolo dell’oste Cesare. Nelle sue varie esperienze professionali, si ricordano anche il film Suburra, la miniserie Luisa Spagnoli e la pellicola Assolo.