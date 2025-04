Finito il Grande Fratello, non sono invece terminate le polemiche intorno al reality show di Alfonso Signorini. Stavolta a scatenare il caos ci ha pensato l’opinionista Beatrice Luzzi, che ha deciso di attaccare ferocemente il conduttore ma anche l’intera produzione con una mossa sorprendente.

Infatti, una volta concluso il Grande Fratello, Beatrice Luzzi non si è voluta tenere niente dentro e ha protestato contro Signorini e gli autori. Non lo ha fatto in modo diretto, infatti ha preferito condividere delle esternazioni fatte da altri ma che lei ha quindi accettato totalmente.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Signorini: cosa ha fatto

Beatrice Luzzi spesso e volentieri ha criticato il Grande Fratello e lo stesso Signorini, ma ora ha deciso di postare qualcosa sul social network X tratto da un articolo di un sito francese: “Un elemento che ho trovato sorprendente è il posto centrale occupato da Alfonso Signorini, il presentatore del reality show. Non agisce come un elemento imparziale, ma piuttosto come un datore di lezioni. Distribuisce la parola secondo le sue scelte e dà la sua opinione, spesso di parte, senza filtri”.

Questo articolo transalpino ha poi puntato l’accento contro la regia del GF, quindi Beatrice la penserebbe ugualmente: “Infine, quello che ho potuto constatare guardando la trasmissione in diretta della trasmissione italiana è che il team tecnico censura alcuni argomenti, tagliando il microfono dei candidati e cambiando l’angolazione della telecamera. Impossibile o quasi parlare di sesso tra donne o tra uomini, di monogenitorialità, di omogenitorialità e, soprattutto, non bisogna bestemmiare”.

Invece disco verde per Zeudi, promossa come concorrente: “Zeudi è un modello per un gran numero di giovani donne. Guardando la trasmissione, molte persone hanno avuto il coraggio di fare coming out”.