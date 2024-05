Il Volo sono i protagonisti di tre serate evento dall’Arena a maggio su Canale 5 con Il Volo – Tutti per Uno, tre serate evento: la prima è andata in onda martedì 14 maggio, le altre due saranno il 21 e il 28 maggio. La prima serata è stata condotta dal trio, formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, con la partecipazione della cantante Giorgia. Uno spettacolo, progettato da Michele Torpedine, con tanti artisti.

I tre tenori, che hanno iniziato da piccoli nel programma Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici, sono diventati artisti di grande successo. Con oltre 22 milioni di dischi venduti e 250 milioni di streaming, i tre ragazzi del Volo sono gli ambasciatori della musica italiana, in particolare della tradizione del Belcanto.

Il Volo su Canale 5, ospiti oscurano Ignazio, Piero e Gianluca

I ragazzi de Il Volo hanno da poco concluso il loro World Tour in Giappone e a marzo scorso è uscito l’album di inediti dal titolo Ad Astra. Quest’anno hanno partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Capolavoro, classificatasi all’ottavo posto e sono stati protagonisti di un gossip che li vedeva in crisi e, addirittura, pronti a sciogliere il trio per intraprendere una carriera da solista.

Gianluca, Ignazio e Piero hanno smentito la voce di crisi durante un’ospitata a Viva Rai Due da Fiorello e ovviamente la notizia ha spento il gossip, anche perché nel calendario del trio ci sono tour internazionali molto prestigiosi. Durante la puntata di Il Volo – Tutti per Uno, i cantanti sono stati accompagnati da ospiti del calibro di Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri e Mara Sattei.

Proprio i loro ospiti, secondo molti telespettatori, hanno oscurato i tre protagonisti della serata. Claudio Baglioni ha aperto la serata cantando tutte le sue canzoni più famose accompagnato dal trio. Sui social alcuni telespettatori hanno notato come Baglioni abbia un po’ rubato la scena a Ignazio, Piero e Gianluca. Una decisone, quella di portare di grandi nomi della musica italiana sul palco, che si è rivelata un’arma a doppio taglio.