Tutti conoscono il suo papà ma anche lei, seppur giovanissima, è di una bellezza che buca l’obiettivo. Si chiama Mia e non è mai uscita allo scoperto pubblicamente. Ci ha pensato l’attore e conduttore a presentarla ai suoi follower di Instagram. Classe 2000, sappiamo che ha 21 anni e, al di là della bellezza indiscutibile, sono davvero pochissime le informazioni su di lei.

Si sa però che a una settimana dalla sua nascita, avvenuta il 26 marzo 2000, sua mamma è stata colpita da un ictus post-parto. “Il rapporto con Mia all’inizio è stato difficile. Io non c’ero e non sapevo neanche di essere mamma – ha raccontato lei qualche anno fa a Vanity Fair – Quando Cesare mi ha portato la prima foto della bambina, in ospedale, io l’ho guardata e ho detto: Bella, ma chi è?”.

Mia, chi è la bellissima figlia di Cesare Bocci e Daniela Spada

Per tre anni Daniela Spada, la moglie del mitico Cesare Bocci, non ha potuto prendere sua figlia Mia in braccio e cambiarla, consolarla, darle il latte. L’attore era impegnato ad accudire la moglie e a portare avanti il suo lavoro di attore, così la bambina è stata affidata alla zia. Daniela Spada è rimasta in rianimazione per 25 giorni, poi 2 mesi in neurologia e infine è stata ricoverata in una clinica di riabilitazione. Piano piano si è ripresa e ha iniziato a essere più presente anche per la figlia Mia.





“Quando Dany ha cominciato a esser più presente la bambina la rifiutava. Chiedeva “chi sei? Io voglio papà”…”, ha raccontato Cesare Bocci sempre a Vanity Fair. Poi una sera, seguendo il consiglio del terapista, l’attore ha lasciato la mamma e la figlia da sole: “La bambina non voleva, strillava, ma Daniela è rimasta, con le lacrime agli occhi, finché Mia non si è addormentata. Quello è stato il momento in cui si sono iniziate a conoscere”.

Ora che Mia Bocci è diventata grande (ha 21 anni, ndr) e si prende cura della sua mamma: “È attenta, premurosissima”, ha aggiunto Daniela Spada. Mia, che ha gli stessi occhi verdi di papà, ha un profilo Instagram dove posta molte foto che testimoniano la sua normale