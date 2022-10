Cesare Bocci è uno degli attori più amati. Il pubblico è tornato a vederlo sul piccolo schermo nella serie “Imma Tataranni 2” in cui interpreta il ruolo di un boss mafioso. Il suo nome resta per sempre legato al personaggio di Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano. Cesare Bocci è stato ospite di Da noi a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. Il momento toccante della chiacchierata è stato un video messaggio di Mia, la figlia di Cesre Bocci, mostrato all’attore.

Il pubblico ha conosciuto Mia per la prima volta qualche mese fa quando la ragazza è stata protagonista di Imperfetti sconosciuti, uno show che è andato in onda su Rai 3: Cesare Bocci ha scelto come co-conduttrice della trasmissione proprio sua figlia Mia per un talk show sul rapporto tra genitori e figli dove venti teenagers avranno un confronto costruttivo con i loro genitori per migliorare il dialogo e avvicinare due diverse generazioni (i boomer e la cosiddetta gen z) che spesso faticano a comprendersi.

Cesare Bocci, il dramma della figlia Mia: “Non è ancora finita”

Nella clip mostrata a Da noi a ruota libera Mia parla dei disturbi alimentari di cui ha sofferto e dai quali non ne è totalmente uscita. “Ci siamo trovati ad affrontarlo con Daniela solo perché Mia ce l’ha concesso poi c’è sempre questa voce non passerà mai e sempre li. Non è ancora finita”, ha confessato Cesare Bocci visibilmente emozionato. L’attore ha voluto porre l’attenzione su un tema importante come i disturbi alimentari, parlandone in un programma molto seguito nel pomeriggio di Rai1.

Anche Francesca Fialdini si è mostrata molto colpita dal racconto: da quattro edizioni, infatti, conduce in seconda serata su Rai3 un programma dedicato a questo complesso e delicato tema. Cesare Bocci toccato dal dramma della figlia ha detto: “Ti vengono tanti dubbi ma i dubbi ce l’abbiamo sempre come genitori. Noi l’abbiamo sempre amata ma la vita ti aggredisce in quel momento e tutti ne possiamo restare preda”. Poi ha aggiunto che per fortuna lui e la moglie Daniela Spada hanno creato un rapporto di fiducia reciproca con la figlia che, infatti, subito si è confidata con loro.

Cesare Bocci a Da noi a ruota libera ha parlato orgoglio della figlia Mia (che oggi ha 22 anni) per come ha affrontato e sta affrontando i suoi problemi con i disturbi alimentari. Alla fine l’attore che recita nella serie Imma Tataranni 2 ha concluso dando un importante consiglio per gli altri genitori che si trovano nella sua stessa situazione: “Consiglio di stare vicino, ma di non stare lì sempre a controllare, quando si apre quella porta della fiducia la cose vengono naturali, noi non possiamo scassinarla”.