Quest’anno Cesara Buonamici è al Grande Fratello di Alfonso Signorini. Un ruolo inedito per il volto del Tg5, che ha preso il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, opinioniste della scorsa edizione del reality show. Ma che a giudicare dai commenti del pubblico che segue la diretta le calza a pennello. Pacata ma diretta, garbata ma anche pungente, i suoi interventi dentro la Casa sono lucidi e pieni di verità secondo gli utenti della rete che infatti l’hanno presto eletta regina del GF.

“In realtà non l’ho deciso io – aveva spiegato Cesara Buonamici in un’intervista al Corriere della Sera, a proposito della sua nuova esperienza da opinionista al Grande Fratello – L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me”. E ancora: “È una bella occasione e poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…”.

Cesara Buonamici, la svolta dopo il Grande Fratello

La giornalista aveva anche aggiunto che “ogni cosa dipende da come la fai” in risposta a chi non trova questo suo nuovo ruolo decoroso e di grande importanza. Ma a proposito di ruoli, c’è una notizia delle ultime ore che la riguarda: stando a quanto appreso dall’agenzia LaPresse, dopo l’esperienza da opinionista sarà presto nominata direttore ad personam del Tg 5.

Finito il reality show, riceverà l’importante titolo ad personam e guiderà il telegiornale di Canale 5 affiancando l’attuale direttore Clemente Mimun. Dopo la promozione a vicedirettore operativo di Alfredo Vaccarella, “Claudio Fico è il nuovo vicedirettore vicario ed Elena Guarnieri diventa vicedirettrice ad personam della redazione milanese del giornale”, si legge in una nota pubblicata dall’agenzia venerdì 10 novembre.

Non solo, sembra che per i prossimi anni il direttore Clement Mimun abbia in mente parecchie novità e starebbe quindi mettendo a punto un piano di ri-organizzazione dell’intera redazione. Da un lato “l’innesto di giornalisti senior di grande esperienza, ma soprattutto di molti giovani per una sempre maggiore attenzione a temi come l’intelligenza artificiale, il web, i rischi crescenti di fake news e l’ambiente”.