In attesa di riprendere i rispettivi impegni lavorativi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a tenere banco sui social dove, complice l’esperienza di lui all’Isola dei Famosi, sono sempre più seguiti e popolari. Soprattutto Cecilia, nei giorni scorsi, ha fatto parlare di sé dopo la sfilata sul red carpet a Venezia. Spacco profondo, taglio elegante, nuance cerulea. Un attimo prima che tramontasse il sole l’argentina si è presentata in laguna tutta sola in versione ‘single’.



Difatti il suo Ignazio Moser è rimasto a Milano. No, nessuna crisi in atto, non preoccupatevi: il trentino ha anzi elogiato attraverso delle Stories Instagram la compagna. “Una queen”, così Ignazio Moser ha definito sulle proprie storie Instagram la sua Cecilia Rodriguez. Ma perché Ignazio questa volta non si sia recato a Venezia, ancora non si sa, i motivi non sono stati resi noti. Quel che si sa è che nelle scorse ore il giovane è stato impegnato come baby sitter dei nipotini e come dog sitter.



Nemmeno un mese fa la coppia formata da cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ha dato il benvenuto in famiglia a Ercolino, un cucciolo di Jack Russel che farà compagnia alla loro amata Aspirina, anch’essa Jack Russel. Il cagnolino è stato immediatamente presentato sui social e in famiglia e, nemmeno a dirlo, sono tutti ormai pazzi di lui.







Ieri intanto, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati protagonisti di un simpatico siparietto: hanno rotto il letto della loro camera. In un video pubblicato nelle Stories di Instagram si vede il 29enne che dice: “Fu così che il nostro letto se ne andò”. Rivolgendosi tra le risate al cane adottato da poche settimane, il trentino ha poi aggiunto: “Ercolino sarà o colpa tua o della mamma arrapata?”.

A fare chiarezza su quello che è successo è stata la stessa Cecilia Rodriguez. “E’ stata una nottata tranquilla, siamo riusciti a sistemare il letto. Non so perché siete tutti malpensanti. Volete sapere la verità? Sono salita sul letto a fargli un po’ di solletico, a noi piace divertirci così. Ignazio soffre molto il solletico quindi quando voglio disturbarlo glielo faccio. Non so cosa sia successo al letto, si è distrutto. Lo abbiamo sistemato e quindi anche se mi piace moltissimo dormire sul divano, abbiamo dormito sul nostro letto”, ha poi concluso.