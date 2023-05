Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone non sono più concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Il primo si è ritirato per problemi di salute, che l’avevano costretto a saltare l’ultima diretta, mentre il compagno, che già aveva minacciato di non voler proseguire questa avventura in solitaria, lo ha seguito a ruota. Insomma, addio Honduras per entrambi. Probabilmente lunedì Ilary Blasi darà spiegazioni al pubblico, ma intanto le indiscrezioni su questo abbandono viaggiano alla velocità della luce.

L’ultima arriva da Ivan Rota, che su Dagospia ha svelato cosa ci sarebbe dietro. “Tanti i commenti sui social di persone felici per l’abbandono di Alessandro Cecchi Paone e del fidanzato Simone Antolini che hanno lasciato L’Isola dei Famosi […] Secondo alcuni, i due si sarebbero messi d’accordo a telecamere spente pur di non proseguire il gioco. Si dice anche che Antolini non potesse rivelare niente sulla figlia Melissa di quattro anni anche perché ne aveva parlato già troppo”.

Leggi anche: Cecchi Paone dopo l’addio all’Isola dei Famosi: molti l’hanno notato. Chissà se anche Ilary Blasi…





Cecchi Paone e Simone Antolini ritiro, “cosa c’è dietro l’addio all’Isola”

“Un commento su tutti: ‘La verità è che Cecchi Paone che non fa niente dalla mattina alla sera non sarebbe sopravvissuto senza il suo compagno. Lo chiamano uomo di cultura ma fa sempre pessime figure’”, si legge ancora. Quindi si sarebbero messi d’accordo? E poi: qualcuno prenderà il loro posto ora che hanno lasciato l’Isola dei Famosi 2023?

Per il giornalista di Dagospia la loro uscita di scena “apre una nuova possibilità a due nuovi concorrenti che potrebbero presto sbarcare a Cayo Cochinos“. Ma non secondo il collega e autore tv Gabriele Parpiglia: “Chiaramente non entrerà nessuno al posto di Cecchi Paone e compagno. Altra opportunità tolta. No comment“, ha scritto su Twitter.

#isoladeifamosi2023 chiaramente non entrerà nessuno al posto di #CecchiPaone e compagno. Altra opportunità tolta. No comment — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) May 11, 2023

La sconfitta di questo ritiro è gigante. E spiego il motivo: non sono squalificati, ma RITIRATI. Se è vero come ha detto Alessandro che la trattativa era chiusa a settembre, significa che chi fa i casting (sempre

le stesse persone da secoli) devono farsi da parte. Quando prendi… pic.twitter.com/YIUXavOqLo — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) May 11, 2023

Sempre per Parpiglia, poi, il ritiro di Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone è una “sconfitta gigante”. Il motivo: “Non sono squalificati, ma RITIRATI. Se è vero come ha detto Alessandro che la trattativa era chiusa a settembre, significa che chi fa i casting (sempre le stesse persone da secoli) devono farsi da parte. Quando prendi una coppia devo valutare quella che chiamo variante dalla A-Z ovvero nessun errore per non perderli entrambi. No comment. Continuate così, togliendo opportunità ad altri. Deve cambiare la musica. Non professionisti”.