“Una volta mi sono sottoposta ad un test in diretta, e proprio quel test mi ha permesso di scoprire che avevo dei rigonfiamenti alle corde vocali“. Così la giornalista ha parlato di quella volta che proprio in diretta, sottoposta a un controllo durante la trasmissione che conduce, Buongiorno Benessere, ha scoperto un sospetto rigonfiamento e ha deciso di sottoporsi a degli esami approfonditi.

“Mi è accaduto in televisione e dopo la diretta ho subito voluto approfondire la questione”, ha spiegato ancora la conduttrice e giornalista, scoprendo che si trattava di edemi. L’edema di Reinke consiste nella progressiva formazione di una irritazione ed edema sotto forma di sacca gelatinosa nelle corde vocali (nello spazio di Reinke). Questi problemi nelle corde vocali causano una disfonia di lunga durata, raucedine e, in alcuni casi, senso di soffocamento.

Vira Carbone, conduttrice di Buongiorno Benessere: “Scoperto edemi in diretta”

In una intervista rilasciata a DiPiùTV, la giornalista Vira Carbone conduttrice del seguitissimo Buongiorno Benessere, che continuerà a fare compagnia al pubblico italiano per tutta l’estate con le repliche delle puntate migliori e in inda sabato 24 giugno con La vita è meravigliosa, ha spiegato l’importanza della prevenzione.

Proprio grazie alla prevenzione Vira Carbone è riuscita a scoprire gli edemi in una fase precoce evitando che si ingrandissero e che diventassero pericolosi. Vira Carbone è giornalista professionista e conduttrice televisiva. Ha collaborato a diverse trasmissioni ed è stata per cinque anni inviata di “Porta a Porta” di Bruno Vespa. Tra i programmi da lei condotti ricordiamo: “Sabato, domenica &”, “Il dolce e l’amaro”, “Un pensiero stupendo”.

Vira Carbone ha condotto diverse edizioni del festival della canzone d’autore Musicultura su Rai 2. Dal 2014 è autrice e conduttrice del programma di Rai 1, da lei ideato, “Buongiorno benessere”. Con la Rai ha pubblicato: La bellezza a fior di pelle (2015), Bellezza da bere (2016), Il tuo corpo ti parla (2018, con Sara Farnetti e Claudia Manari).