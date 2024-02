C’è Posta per Te, Raoul Bova non trattiene l’emozione. Davanti alle telecamere del programma impossibile trattenere la commozione nell’ascoltare la storia di Sandro e Luciana. La coppia ha dovuto affrontare la dolorosa scomparsa del figlio Amedeo, la cui vita è stata stroncata da una grave malattia. A invitare in studio la moglie, Sandro, che ha rinnovato davanti a tutti il suo grande amore per Luciana, scusandosi se non sempre è riuscito a dimostrare la forza d’animo necessaria.

La storia di Luciana e Sandro commuove Raoul Bova a C’è Posta per Te. Purtroppo la coppia ha dovuto accettare la morte del figlio Amedeo, venuto a mancare alla sola età di 15 anni a causa di una grave malattia. I due hanno provato a non perdersi d’animo e ricominciare a nutrire speranza nella vita.

A chiamare in studio Luciana è stato Sandro, che di proprio pugno ha scritto una lettera da leggere in studio davanti alle telecamere. Lo scopo della lettera è stato quello di ringraziare la moglie e al contempo chiedere scusa delle proprie fragilità: “Ti ringrazio perché sei sempre stata paziente con me, mi rincuoravi, grazie per essere stata sempre piena di calore”.

L’uomo ha poi aggiunto nella lettera: “Sei la mamma e la moglie che tutti vorrebbero avere. Ti risposerei ogni giorno”. Un momento molto significativo davanti alle telecamere, poi l’entrata in scena di Raoul Bova. “Mi ha toccato molto la vostra storia. Ho capito anche la debolezza di Sandro, le sue difficoltà a comprendere quello che stava succedendo. Noi uomini spesso non abbiamo la vostra stessa forza nell’affrontare certe cose. Ha trasformato la sua rabbia in amore”.

Raoul Bova ha poi consegnato a Luciana due regali, una collana e un viaggio in Polinesia: “Amedeo era un appassionato di stelle e mi è venuta in mente l’idea di una stella. La parola significa desiderio in latino, in questo momento credo che vostro figlio sia una di quelle. Voi potete aiutare tante persone e questo è un dono”.