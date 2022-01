“Così è devastante”. C’è Posta per Te, Sabrina Ferilli in lacrime per i fratelli Carmine e Francesco

C’è posta per te, la puntata si apre con una storia che ha decisamente toccato le corde del cuore. Il racconto è quello di Carmine, ma anche del fratello Francesco a cui il ragazzo originario di Scafati ha voluto fare una sorpresa. A rendere tuto ancora più emozionante la presenza in studio dei quattro giudici di Tu si que vales. Ecco cosa è successo in apertura della puntata di sabato 15 gennaio 2022 su Canale5.

Stiamo parlando di Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, che nello studio televisivo di Canale 5 hanno permesso a Carmine di far si che la sua sorpresa al fratello Francesco sortisse l’effetto sperato. La storia dei due fratelli, infatti, è segnata da una profonda mancanza e un dolore che neanche il tempo riuscirà mai del tutto a spazzare via.

Infatti Carmine e Francesco hanno perso i loro genitori a distanza di circa un anno l’uno dall’altra. Ed è con queste parole che Sabrina Ferilli ha provato a dare loro un conforto sentito e autentico: “La vita spesso riserva delle cose assurde. Perdere i genitori è uno dei lutti più grandi che si possano vivere. Nel loro caso li hanno persi in contemporanea quindi voi avete conosciuto una tragedia devastante”.





La storia toccante dei due fratelli ha decisamente commosso anche gli altri giudici presenti. Rudy Zerbi, Gerry Scotti, così come Sabrina Ferilli e Teo Mammuccari non hanno trattenuto le lacrime. Un dolore che senza dubbio ha segnato la vita di Carmine e di Francesco ma che ha dato loro anche la possibilità di unirsi e affrontare sempre insieme la sfide della vita, anche quando talvolta possono porre ostacoli che sembrano essere insormontabili.

“Sentire la storia del vostro affetto tinge la storia di un colore diverso” ha poi affermato Gerry Scotti con occhi commossi. La storia si è conclusa con alcuni doni che i quattro giudici hanno fatto alla coppia di fratelli, oggetti che hanno ricordato a Carmine e Francesco la necessità di non spegnere mai la fiamma viva della speranza e dei sogni da realizzare.