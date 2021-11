Ci siamo, è quasi arrivato l’inverno e con esso ecco giungere anche uno dei programmi tv più visti d’Italia. Parliamo di C’è posta per te che andrà in onda anche quest’anno su Canale 5. Lo storico programma ideato e condotto da Maria De Filippi è senza dubbio uno dei format più amati dal pubblico. Questa nuova stagione, in arrivo, partirà precisamente a gennaio 2022 e andrà in onda, come sempre, il sabato sera. Per chi non lo sapesse, tuttavia, le registrazioni della trasmissione sono iniziate da tempo.

Ed è per questo che molto probabilmente si sanno già i nomi dei primi due super ospiti delle prime puntate. A rivelarli è Super Guida Tv. Parliamo di Can Yaman e Paolo Bonolis. Chi segue C’è posta per te lo sa: per entrambi si tratta di un ritorno nel salotto di Maria De Filippi. L’attore turco è già stato ospite due volte mentre il marito di Sonia Bruganelli è andato a trovare Maria a febbraio 2021. Poi si sa, con entrambi Maria va sul sicuro, soprattutto per Can Yaman che sta facendo impazzire le donne di mezzo mondo.

Ma non è finita qua perché i soliti beninformati fanno sapere che potrebbero anche comparire anche Sangiovanni e Giulia Stabile, ex concorrenti di Amici. A differenza loro però, Can Yaman e Paolo Bonolis hanno già registrato gli spezzoni di C’è posta per te che li vedono protagonisti e quindi su questo particolare Super Guida Tv è certa.





Da quello che si sa il programma partirà precisamente sabato 8 gennaio e continuerà senza sosta fino alle prime settimane di marzo. Tra l’altro, in una recente puntata di Amici, Maria De Filippi ha raccontato che qualcuno le consigliò anni fa di non fare C’è posta per te. A detta di queste lungimiranti volpi, il format non era adatto al pubblico italiano e la moglie di Maurizio Costanzo non era la persona giusta per condurlo.

Sì, avete capito bene, parliamo di Queen Mary. Fatto sta che nonostante la paura e gli avvertimenti, la De Filippi registrò comunque la puntata pilota di C’è posta per te. Le cose non si sono più fermate da allora. Era il 2000. Maria è ala dimostrazione che col talento e la testardaggine si può arrivare ovunque.